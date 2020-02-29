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На Волині триває реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів: що вона дає педагогам

На Волині триває реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів: що вона дає педагогам
Аби взяти участь у сертифікації, до 31 січня потрібно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Сертифікація – це добровільна справа кожного вчителя, каже завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної освіти Алла Корнейко, повідомляє "Суспільне Волині".

За успішного складання іспитів, педагоги отримують надбавку до заробітної плати.

Сама сертифікація вчителів початкових класів складається із трьох етапів. Перший – це реєстрація на сайті, другий – ЗНО. На третьому етапі у школу приїжджає комісія, вона приїжджає та спостерігає за вчителем, котрий проводить уроки. Перевіряють, чи дотримується освітянин усіх методик та правил, – розповіла вчителька 27-го ліцею у Луцьку Олена Горак. Педагогиня цьогоріч братиме участь у сертифікації.

У попередні два роки 10 педагогів початкової ланки луцького ліцею № 27 пройшли сертифікацію. Цьогоріч у цьому навчальному закладі сертифікуватиметься п'ятеро педагогів. Якщо вчителі успішно пройдуть усі три етапи, наприкінці року їм видадуть сертифікат та 20 % надбавки до заробітної плати, – каже Алла Корнейко.

Саме тестування відбудеться на базі Волинського інституту післядипломної освіти 27 лютого.

Нагадаємо, у лютому минулого року вчителі початкової школи здавали зовнішнє незалежне оцінювання. Тестування відбулося в рамках першого етапу сертифікації освітян.



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Теги: Волинь, сертифікація, початкові класи, вчителі
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