На Потебні у Луцьку хочуть облаштувати ботанічний сад за європейські гроші
Сьогодні, 17:08
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки напрацювали проєкт облаштування ботанічного саду на вулиці Потебні, який хочуть реалізувати в рамках програми транскордонного співробітництва.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось повідомив, що біологи університету напрацювали проєкт ботанічного саду. Нині у вузі чекають на оголошення конкурсу Євросоюзом щодо транскордонного співробітництва для реалізації задуманого, адже університет не в силах самостійно оплатити цей масштабний проєкт. Далі ж спільно з міською радою працюватимуть над заявкою.
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«Це має бути яскравий ботанічний сад, що з одного боку об’єднує наукову складову, з іншого – стане хорошою відпочинковою зоною, зокрема для мешканців Львівської», - додав Анатолій Цьось.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось повідомив, що біологи університету напрацювали проєкт ботанічного саду. Нині у вузі чекають на оголошення конкурсу Євросоюзом щодо транскордонного співробітництва для реалізації задуманого, адже університет не в силах самостійно оплатити цей масштабний проєкт. Далі ж спільно з міською радою працюватимуть над заявкою.
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«Це має бути яскравий ботанічний сад, що з одного боку об’єднує наукову складову, з іншого – стане хорошою відпочинковою зоною, зокрема для мешканців Львівської», - додав Анатолій Цьось.
Головне фото – ілюстративне.
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