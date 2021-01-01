На Потебні у Луцьку хочуть облаштувати ботанічний сад за європейські гроші

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки напрацювали проєкт облаштування ботанічного саду на вулиці Потебні, який хочуть реалізувати в рамках програми транскордонного співробітництва.Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректораза підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось повідомив, що біологи університету напрацювали проєкт ботанічного саду. Нині у вузі чекають на оголошення конкурсу Євросоюзом щодо транскордонного співробітництва для реалізації задуманого, адже університет не в силах самостійно оплатити цей масштабний проєкт. Далі ж спільно з міською радою працюватимуть над заявкою.«Це має бути яскравий ботанічний сад, що з одного боку об’єднує наукову складову, з іншого – стане хорошою відпочинковою зоною, зокрема для мешканців Львівської», - додав Анатолій Цьось.