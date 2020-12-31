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У Херсоні врятували двох дітей, яких вітчим кинув напризволяще

У Херсоні врятували двох дітей, яких вітчим кинув напризволяще
В Херсоні вилучили з родини двох малюків, яких покинув вітчим, поки мати знаходиться в пологовому з п’ятою дитиною.

Інформують, що 26 січня до квартири, де мешкає неблагонадійна родина, прибули всі профільні служби, щоб допомогти двом хлопчикам віком 7 та 1 рік, - пише ГУНП у Херсонській області.

Поки їх мати знаходиться в пологовому з п’ятою дитиною, 70-річний співмешканець жінки покинув малюків і втік, щойно дізнався про приїзд поліцейських.

Родина перебуває на обліку як така, що знаходиться у складних життєвих обставинах. До 23-річної матері п’ятьох дітей, на двох із яких її позбавили батьківських прав, уже складалися протоколи про домашнє насильство та неналежний догляд за дітьми.

Коли вітчим дітей дізнався про приїзд працівників мобільної групи реагування на факти домашнього насильства ГУНП, ювенальної превенції та служби у справах дітей, то вивів хлопчиків на вулицю, зачинив квартиру і втік. Діти були у вкрай занедбаному стані та потребували лікування.

Інших родичів, які могли б прихистити братиків, ця родина не має. Зважаючи на стан здоров’я дітей, їх тимчасово помістили до лікарні. Надалі профільні служби проведуть ретельну перевірку цієї родини та вирішуватимуть подальшу долю дітей.



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Теги: Херсон, покинуті діти, матір, вітчим
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