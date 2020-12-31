У Херсоні врятували двох дітей, яких вітчим кинув напризволяще
Сьогодні, 17:38
В Херсоні вилучили з родини двох малюків, яких покинув вітчим, поки мати знаходиться в пологовому з п’ятою дитиною.
Інформують, що 26 січня до квартири, де мешкає неблагонадійна родина, прибули всі профільні служби, щоб допомогти двом хлопчикам віком 7 та 1 рік, - пише ГУНП у Херсонській області.
Поки їх мати знаходиться в пологовому з п’ятою дитиною, 70-річний співмешканець жінки покинув малюків і втік, щойно дізнався про приїзд поліцейських.
Родина перебуває на обліку як така, що знаходиться у складних життєвих обставинах. До 23-річної матері п’ятьох дітей, на двох із яких її позбавили батьківських прав, уже складалися протоколи про домашнє насильство та неналежний догляд за дітьми.
Коли вітчим дітей дізнався про приїзд працівників мобільної групи реагування на факти домашнього насильства ГУНП, ювенальної превенції та служби у справах дітей, то вивів хлопчиків на вулицю, зачинив квартиру і втік. Діти були у вкрай занедбаному стані та потребували лікування.
Інших родичів, які могли б прихистити братиків, ця родина не має. Зважаючи на стан здоров’я дітей, їх тимчасово помістили до лікарні. Надалі профільні служби проведуть ретельну перевірку цієї родини та вирішуватимуть подальшу долю дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформують, що 26 січня до квартири, де мешкає неблагонадійна родина, прибули всі профільні служби, щоб допомогти двом хлопчикам віком 7 та 1 рік, - пише ГУНП у Херсонській області.
Поки їх мати знаходиться в пологовому з п’ятою дитиною, 70-річний співмешканець жінки покинув малюків і втік, щойно дізнався про приїзд поліцейських.
Родина перебуває на обліку як така, що знаходиться у складних життєвих обставинах. До 23-річної матері п’ятьох дітей, на двох із яких її позбавили батьківських прав, уже складалися протоколи про домашнє насильство та неналежний догляд за дітьми.
Коли вітчим дітей дізнався про приїзд працівників мобільної групи реагування на факти домашнього насильства ГУНП, ювенальної превенції та служби у справах дітей, то вивів хлопчиків на вулицю, зачинив квартиру і втік. Діти були у вкрай занедбаному стані та потребували лікування.
Інших родичів, які могли б прихистити братиків, ця родина не має. Зважаючи на стан здоров’я дітей, їх тимчасово помістили до лікарні. Надалі профільні служби проведуть ретельну перевірку цієї родини та вирішуватимуть подальшу долю дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
У селі на Волині – обшук з силовиками: затримали чоловіка, у якого були сутички з поліцією
Сьогодні, 17:42
У Херсоні врятували двох дітей, яких вітчим кинув напризволяще
Сьогодні, 17:38
На Волині триває реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів: що вона дає педагогам
Сьогодні, 17:10