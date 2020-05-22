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У селі на Волині – обшук з силовиками: затримали чоловіка, у якого були сутички з поліцією

У селі на Волині – обшук з силовиками: затримали чоловіка, у якого були сутички з поліцією
26 січня поліцейські Камінь-Каширського районного відділу поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціонований обшук за місцем проживання 53-річного громадянина у селі Брониця Камінь-Каширського району.

Чоловік тривалий час переховувався від слідства. Поліцейські отримали оперативну інформацію, що нещодавно він з’явився за місцем проживання та сьогодні там же його і затримали, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Ще в серпні 2020 року цей мешканець у селі Брониця разом з родичами та односельцями застосував фізичну силу до працівників поліції, чинив їм активний фізичний опір, штовхав та шарпав за формений одяг, чим перешкоджав їм виконувати службові обов’язки.

Згодом за такі злодіяння йому була оголошена підозра за частиною 2 статті 342 Кримінального Кодексу України (опір правоохоронцю). Однак зловмисник не з’являвся в суд для обрання запобіжного заходу, покинув місце проживання і переховувався, тож був оголошений в розшук.

Наразі з ним проводять слідчі дії, його помістять до ізолятора тимчасового тримання міста Луцька. Завтра, 27 січня, в суді йому обиратимуть запобіжний захід.

Зауважують також, що у цьому селі тривалий час відбувались сутички між місцевими мешканцями. За силової підтримки спецпідрозділів хуліганства й залякування нині припинені.

Нагадаємо, у серпні 2020 року у Брониці селяни влаштували шарпанину з поліцією.




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Теги: Брониця, розшук, затримання
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