У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Через замети на дорогах на Волині скасували 20 рейсів, які мали виїхати із луцької автостанції №1.
Гроші за квитки людям повертають у повному обсязі, розповів старший диспетчер автостанції Віталій Бондарчук, - пише Суспільне.
На 26 січня було заплановано 740 рейсів. Частину з них довелося змістити за графіком чи взагалі скасувати через погоду.
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Зі слів диспетчера автостанції, через погіршення погодних умов зранку не виїхали окремі автобуси в напрямку Торчина та Бережанки, а також були труднощі в напрямку Демидівки через заметіль у селі Лаврів та подекуди в Рівненській області.
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Гроші за квитки людям повертають у повному обсязі, розповів старший диспетчер автостанції Віталій Бондарчук, - пише Суспільне.
На 26 січня було заплановано 740 рейсів. Частину з них довелося змістити за графіком чи взагалі скасувати через погоду.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
Зі слів диспетчера автостанції, через погіршення погодних умов зранку не виїхали окремі автобуси в напрямку Торчина та Бережанки, а також були труднощі в напрямку Демидівки через заметіль у селі Лаврів та подекуди в Рівненській області.
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