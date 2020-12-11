У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО





Гроші за квитки людям повертають у повному обсязі, розповів старший диспетчер автостанції Віталій Бондарчук, - пише



На 26 січня було заплановано 740 рейсів. Частину з них довелося змістити за графіком чи взагалі скасувати через погоду.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині



Зі слів диспетчера автостанції, через погіршення погодних умов зранку не виїхали окремі автобуси в напрямку Торчина та Бережанки, а також були труднощі в напрямку Демидівки через заметіль у селі Лаврів та подекуди в Рівненській області.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через замети на дорогах на Волині скасували 20 рейсів, які мали виїхати із луцької автостанції №1.Гроші за квитки людям повертають у повному обсязі, розповів старший диспетчер автостанції, - пише Суспільне На 26 січня було заплановано 740 рейсів. Частину з них довелося змістити за графіком чи взагалі скасувати через погоду.Зі слів диспетчера автостанції, через погіршення погодних умов зранку не виїхали окремі автобуси в напрямку Торчина та Бережанки, а також були труднощі в напрямку Демидівки через заметіль у селі Лаврів та подекуди в Рівненській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію