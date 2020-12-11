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У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО

У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО
Через замети на дорогах на Волині скасували 20 рейсів, які мали виїхати із луцької автостанції №1.

Гроші за квитки людям повертають у повному обсязі, розповів старший диспетчер автостанції Віталій Бондарчук, - пише Суспільне.

На 26 січня було заплановано 740 рейсів. Частину з них довелося змістити за графіком чи взагалі скасувати через погоду.

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Зі слів диспетчера автостанції, через погіршення погодних умов зранку не виїхали окремі автобуси в напрямку Торчина та Бережанки, а також були труднощі в напрямку Демидівки через заметіль у селі Лаврів та подекуди в Рівненській області.




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Теги: Луцьк, автостанція, рейси, негода, автобуси
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