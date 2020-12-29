У Луцьку перевірили пункт обігріву: які зафіксували порушення. ФОТО

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській областіздійснила цільовий позаплановий моніторинг пункту обігріву в місті Луцьку.Про це йдеться сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Пункт обігріву розташований в приміщені Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» по вулиці Станіславського, 15а.Під час моніторингу встановили, що в рамках реалізації заходів із забезпечення ефективного розв’язання пріоритетних соціальних проблем найменш соціально захищених верств населення міста з використанням механізму соціального замовлення Волинським обласним благодійним фондом «Переображення» (далі – ВОБФ «Переображення») на підготовчому етапі з реалізації проекту «Облік і правова підтримка бездомних громадян та осіб, звільнених з установ виконання покарань після відбуття покарання», у вересні 2009 року за вказаною вище адресою утворили центр обліку бездомних осіб Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» (далі – Центр).З’ясували, що ВОБФ «Переображення» та Департамент соціальної політики Луцького міськвиконкому уклали договір про спільну реалізацію цього проекту. У 2013 році при Центрі утворили відділення нічного перебування (далі – відділення).Згідно з положенням, графік роботи відділення такий – у зимовий період (грудень-лютий) поселення громадян (бездомних осіб) з 18 години вечора до 8 години ранку наступної доби за умови проходження за направленням Центру медичного обстеження у протитуберкульозному та шкіро-венерологічному диспансерах. Графік та умови приймання бездомних осіб на ночівлю не змінювався з часу утворення до 31 грудня 2020 року за певним виключенням.Монітори з’ясували, що 1 січня 2021 року ВОБФ «Переображення» припинив підтримувати проект «Облік і правова підтримка бездомних громадян та осіб, звільнених з установ виконання покарань після відбуття покарання». Як наслідок, з Департаментом соціальної політики Луцького міськвиконкому не було укладено на 2021 рік договору щодо спільної реалізації проекту. Центр не отримав пропозиції від органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо облаштування у ньому пункту обігріву на 2021 рік, тому такий пункт відсутній, а є лише відділення.Зокрема, працівники та волонтери Центру продовжують надавати допомогу бездомним громадянам. Наразі відділення продовжує працювати та здійснювати прийом та поселення бездомних осіб у нічній час.Монітори встановили, що відділення працює з 18.00 до 08.00 без вихідних. Скористатися послугами можуть бездомні особи за умови проходження за направленням Центру медичного обстеження у протитуберкульозному та шкіро-венерологічному диспансерах.Послугами проживання у відділенні у нічний час з 15.01.21 на час проведення моніторингу скористались 10 осіб. Відділення розміщене на першому поверсі та має кімнату для прийому їжі та дві ізольовані кімнати, які розраховані на 12 ліжко – місць, окремо 10 ліжко місць для чоловіків та 2 для жінок.Об’єкт моніторингу належним чином опалюється, є санітарно-гігієнічне приміщенням з гарячою водою та засобами гігієни. В наявності є журнал обліку осіб, які скористалися послугами пункту обігріву, харчові продукти, гарячі напої, аптечка, теплий одяг. Антисептичні засоби та засоби індивідуального захисту зберігається у працівників Центру.В установі визначили відповідальні особи за прийом громадян, що потребують уваги та чергують вночі працівники Центру та волонтери.Інформація з приводу розпорядку роботи пункту обігріву на території Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» по вулиці Станіславського, 15а не оприлюднено та відсутній інформаційний покажчик щодо його облаштування.За результатами вказаного моніторингу будуть підготовлені та направлені відповідні акти реагування до компетентних органів.