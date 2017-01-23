У Луцьку – нові правила для погашення з бюджету кредитів ОСББ: що пропонують та які недоліки

Із бюджету Луцької громади планують продовжити часткову виплату кредитів ОСББ для підвищення енергоефективності будинків. У 2021 році на такі потреби хочуть виділити 20 млн грн.Частково змінюються правила, за якими будуть повертати гроші із бюджету: обов’язково повинен бути енергоаудит, кошторисно-проектна документація та повний комплекс робіт. Тим часом, у Програмі поки не передбачили механізму, як місто може впливати на якість виконання робіт, ціни та зовнішній вигляд утеплених будинків.Відповідну Програму на 2021-2023 роки депутати Луцької міської ради розглянули під час бюджетної комісії, що відбулась 26 січня. Проєкт Програми підтримали із зауваженнями та пропозиціями для доопрацювання.Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2023 роки, передбачає виділення коштів із бюджету для:1) продовження погашення частини діючих кредитів, які ОСББ отримали раніше і які вже були підтримані такими ж Програмами за попередні роки. Таких кредитів наразі є 49 і в 2021 році на це планують виділити 4,5 млн грн.Аби повністю закрити зобов’язання міської ради у співфінансуванні цих 49 кредитів, потрібно 8,4 млн грн.2) 10% від суми нових кредитів ОСББ, які отримали підтримку державної програми «Енегродім» (передбачає погашення 70% кредиту). Таких наразі уже 11.Загалом на 2021 рік хочуть виділити 15,5 млн грн на співучасть в нових кредитах ОСББ.Під час обговорення Програми на засіданні бюджетної комісії депутати звернули увагу на ряд моментів, які варто було б допрацювати.«Не зрозуміло, як проводиться технічний нагляд за роботами. Голова ОСББ сам визначає, хто буде робити утеплення фасаду, часто вибирають фізичних осіб-підприємців без відповідного досвіду чи гарантій. Ніхто не контролює цін, відповідно, їх можуть завищувати. Крім того, часто зовнішній вигляд будинків після утеплення дуже дивує. І це теж ніхто не контролює. Уявіть, що завтра вирішить зробити утеплення будинок на Київському майдані, який має 13 під’їздів і стане яскраво рожевим чи яскраво салатовим… Таким чином, ми виділяємо гроші з бюджету, а навіть не знаємо, хто буде робити, за які гроші і в кінці є ризик отримати рожевий будинок», – зауважив голова бюджетної комісіїЗагалом депутати озвучили такі зауваження та пропозиції до Програми:– Можливість брати участь у співфінансуванні не лише тим об’єктам, які вже є учасниками державної програми «Енергодім», а усім ОСББ.– Визначити механізми контролю якості робіт та технічного нагляду, в тому числі – за цінами.– Визначення підрядника на конкурсних умовах і прозоро, адже це можливість знизити ціну.– Внести до Програми вимогу погоджувати паспорт фасаду, адже кольорові рішення, які роблять при утепленні в Луцьку, не завжди адекватні і псують зовнішній вигляд всього міста.Юлія Сабатюк, голова Асоціації ОСББ «Лучани»:«Люди, які сьогодні виступають проти, не читали ні цієї Програми, ні програми Державного фонду енергоефективності «Енергодім». На сьогодні ця програма пропонує максимальне відшкодування – 70%. Вона не є чиєюсь забаганкою, це добре пропрацьований механізм, де вивчено досвід багатьох європейських країн. І умови програми «Енергодім» – це в тому числі вимога донорів, які її фінансують.Багато чути нарікань, що скасували іншу програму «Теплі кредити». Але це рішення уже прийняте, по-іншому не буде, і всі, хто продовжує займатись відстоюванням «Теплих кредитів», займаються профанацією.– Нарікання також є на те, що з міського бюджету пропонують відшкодовувати 10% лише учасникам цієї державної програми «Енергодім». Чому таке обмеження? Чому не дозволити всім?– Для того, щоб якісно зробити утеплення фасаду, потрібно провести енергоаудит, зробити проект. А це – дуже недешево, жодне ОСББ такого не витягне. Ми маємо в місті багато прикладів неякісного утеплення, з цим потрібно боротися»., голова ОСББ: «Вважаю програму «Енергодім» кабальною. Вона передбачає проведення усього комплексу робіт з підвищення енергоефективності і, відповідно, величезний кошторис. Раніше ми могли брати кредити під окремі види робіт і робити все по черзі: наприклад, замінити вікна, тоді – утеплити дах, тоді – встановити ІТП і т.д. Тепер вимагають, щоб усе робили за раз. Навіть власників квартир з старими дерев’яними вікнами потрібно буде змусити їх замінити. До того ж, ця програма передбачає проведення дорогого енергоаудиту, розробки проектно-кошторисної документації, що теж недешево.Іще один момент: 70% відшкодовують вже після виконання усіх робіт. До речі, ще не факт, що відшкодують. Адже проведуть огляд робіт і якщо щось не сподобається – можуть і не відшкодувати.Роботи з енергоефективності затратні в часі. І весь цей час треба сплачувати відсотки кредиту, а це просто колосальна, непідйомна сума. Порахуйте: ми зробили енергоаудит для одного будинку на три під’їзди і 108 квартир. Нам нарахували робіт на 12 млн грн. Банківські відсотки – десь 18%, тобто в цьому випадку – більше 2 млн грн. Якщо поділити на кількість квартир, виходить, що власники кожної мають заплатити по 20 тис грн. І це – тільки відсотки на перший рік!»