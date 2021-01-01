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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 січня
У Волинській області завтра, 27 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі місцями хуртовина.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, також очікується змарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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