Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 січня





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Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, також очікується змарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 27 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі місцями хуртовина.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.У Луцьку завтра, у середу, також очікується змарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.

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