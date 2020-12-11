Переломи та забої: скільки лучан звернулося до травмпункту у негоду. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Николаєвич.



Зі слів медика, більшість травм пацієнти отримали на вулиці через погодні умови.



Перші травмовані у приймальному відділенні з'явилися зранку. Станом на 18:00 медики діагностували 8 переломів, ще семеро людей отримали забоїв та розтяги.



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"Сьогодні вже такого напливу пацієнтів немає. Думаю, що громадяни стали обережніші, бо коли був перший сніг, то було набагато більше", - розповів лікар-травматолог Андрій Николаєвич. Щоб не травмуватися, медик радить старшим людям без потреби не виходити з дому.



Зі слів медика, ще один пік звернень травмованих очікують ввечері, коли люди повертатимуться з роботи.



Нагадаємо, 26 січня на Волинь прийшов антициклон зі снігом, сильними поривами вітру та хуртовинами. За прогнозами Волинського гідрометеоцентру, сніговий циклон пробуде на території області до 29 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ранку 26 січня до луцького травмпункту в міській лікарні звернулося 15 містян.Про це розповів Суспільному лікарЗі слів медика, більшість травм пацієнти отримали на вулиці через погодні умови.Перші травмовані у приймальному відділенні з'явилися зранку. Станом на 18:00 медики діагностували 8 переломів, ще семеро людей отримали забоїв та розтяги."Сьогодні вже такого напливу пацієнтів немає. Думаю, що громадяни стали обережніші, бо коли був перший сніг, то було набагато більше", - розповів лікар-травматолог Андрій Николаєвич. Щоб не травмуватися, медик радить старшим людям без потреби не виходити з дому.Зі слів медика, ще один пік звернень травмованих очікують ввечері, коли люди повертатимуться з роботи.Нагадаємо, 26 січня на Волинь прийшов антициклон зі снігом, сильними поривами вітру та хуртовинами. За прогнозами Волинського гідрометеоцентру, сніговий циклон пробуде на території області до 29 січня.

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