Нарубали дров та подарували телевізор: на Волині поліцейські опікуються пенсіонеркою. ФОТО

Олександра Дем‘яненко звернулась 82-річна мешканка села Микитичі, що у Володимир-Волинському районі.



Жінка повідомила своєму офіцеру громади, що її син тривалий час зловживає алкогольними напоями та попросила провести з ним профілактичну бесіду. Про це інформують



Офіцер громади негайно вирушив до заявниці для вирішення проблеми. Прибувши за місцем проживання жінки, її сина він вже не застав але побачив на кухні зажурену бабусю. В той же час поліцейський помітив, що в будинку дуже холодно.





Аби хоч якось допомогти бабусі, правоохоронець пішов у двір та нарубав дров, щоб було чим розпалити грубку. Через свій похилий вік жінка не могла цього зробити.





Пенсіонерка також розповіла поліцейському, що тривалий час в неї не працює телевізор, а коштів для ремонту немає, адже всі гроші син витрачає на алкоголь. Наступного дня Олександр Дем‘яненко разом зі своїм колегою офіцером Оваднівської територіальної громади капітаном поліції Андрієм Коколюком привезли бабусі телевізор.





З сином жінки поліцейські провели профілактичну бесіду. Він пообіцяв надалі доглядати за мамою та змінити свою поведінку.



Нині Олександр Дем‘яненко постійно відвідує цю сім‘ю. Він помітив, що ситуація поступово виправляється: син тверезий, в хаті тепло, бабуся Євгенія - з усмішкою на вустах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліцейського офіцера Устилузької тергромади лейтенанта поліціїзвернулась 82-річна мешканка села Микитичі, що у Володимир-Волинському районі.Жінка повідомила своєму офіцеру громади, що її син тривалий час зловживає алкогольними напоями та попросила провести з ним профілактичну бесіду. Про це інформують на сайті Нацполіції Офіцер громади негайно вирушив до заявниці для вирішення проблеми. Прибувши за місцем проживання жінки, її сина він вже не застав але побачив на кухні зажурену бабусю. В той же час поліцейський помітив, що в будинку дуже холодно.Аби хоч якось допомогти бабусі, правоохоронець пішов у двір та нарубав дров, щоб було чим розпалити грубку. Через свій похилий вік жінка не могла цього зробити.Пенсіонерка також розповіла поліцейському, що тривалий час в неї не працює телевізор, а коштів для ремонту немає, адже всі гроші син витрачає на алкоголь. Наступного дня Олександр Дем‘яненко разом зі своїм колегою офіцером Оваднівської територіальної громади капітаном поліціїпривезли бабусі телевізор.З сином жінки поліцейські провели профілактичну бесіду. Він пообіцяв надалі доглядати за мамою та змінити свою поведінку.Нині Олександр Дем‘яненко постійно відвідує цю сім‘ю. Він помітив, що ситуація поступово виправляється: син тверезий, в хаті тепло, бабуся Євгенія - з усмішкою на вустах.

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