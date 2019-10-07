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У Луцьку художню майстерню продали з аукціону за 1,5 мільйона гривень

У Луцьку художню майстерню продали з аукціону за 1,5 мільйона гривень
У вівторок, 26 січня, з відкритого онлайн-аукціону Prozorro продали нежитлове комунальне приміщення (художня майстерня на горищі) площею 26,8 м. кв. по вул. Парковій, 7.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Стартова ціна становила 75 756 гривень, а продали приміщення за 1 500 100 гривень.

В аукціоні взяли участь 11 учасників.

"Раніше такі приміщення продавали за безцінь. Сьогодні ціна зі стартової зростає в десятки разів і це є реальним механізмом наповнення міського бюджету", - зазначив Ігор Поліщук.

У Луцьку художню майстерню продали з аукціону за 1,5 мільйона гривень

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Теги: художня майстерня, аукціон, комунальне приміщення
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