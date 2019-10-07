У Луцьку художню майстерню продали з аукціону за 1,5 мільйона гривень





Про це Ігор Поліщук.



Стартова ціна становила 75 756 гривень, а продали приміщення за 1 500 100 гривень.



В аукціоні взяли участь 11 учасників.



"Раніше такі приміщення продавали за безцінь. Сьогодні ціна зі стартової зростає в десятки разів і це є реальним механізмом наповнення міського бюджету", - зазначив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 26 січня, з відкритого онлайн-аукціону Prozorro продали нежитлове комунальне приміщення (художня майстерня на горищі) площею 26,8 м. кв. по вул. Парковій, 7.Про це повідомив Луцький міський головаСтартова ціна становила 75 756 гривень, а продали приміщення за 1 500 100 гривень.В аукціоні взяли участь 11 учасників."Раніше такі приміщення продавали за безцінь. Сьогодні ціна зі стартової зростає в десятки разів і це є реальним механізмом наповнення міського бюджету", - зазначив Ігор Поліщук.

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