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Волинянин вкрав кошти з банківської картки колишньої тещі

Волинянин вкрав кошти з банківської картки колишньої тещі
На Іваничівщині чоловік поцупив гроші з банківського рахунку тещі й опинився на лаві підсудних.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду. Пише БУГ.

Так в Іваничах чоловік зняв з викраденої напередодні банківської картки 12 тисяч гривень.

Пізніше проти крадія порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка).

У суді зловмисник зізнався, що колись проживав із дочкою потерпілої і знав де знаходиться картка та пін-код до неї. Картку забрав без відома потерпілої, а потім зняв з неї гроші. Після цього до помешкання потерпілої він більше не повертався. Викраденими коштами розпорядився на власний розсуд.

Злодій запевнив, що повернув потерплій усі викрадені ним кошти.

Жінка завірила суд, що претензій до обвинуваченого більше немає.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячу 275 гривень.

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Теги: теща, крадіжка, банківська картка, суд, Іваничі
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