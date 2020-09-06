На Донбасі поранили українського військового, стан тяжкий





Про це повідомляють на сторінці Української делегації у Тристоронній контактній групі у



“Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надаkb медичну допомогу, стан важкий”, - ідеться в повідомленні.



Також зазначається, що українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.



До слова, російські окупаційні війська від початку доби 26 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських бійців немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок увечері внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами українських позицій у районі Попасної на Луганщині отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України, його стан важкий.Про це повідомляють на сторінці Української делегації у Тристоронній контактній групі у facebook “Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надаkb медичну допомогу, стан важкий”, - ідеться в повідомленні.Також зазначається, що українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.До слова, російські окупаційні війська від початку доби 26 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських бійців немає.

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