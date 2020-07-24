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Угорщина передала Україні ще 50 апаратів ШВЛ

Угорщина передала Україні ще 50 апаратів ШВЛ
Угорщина передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3,5 млн євро.

Церемонія передачі відбулася у вівторок, 26 січня, у Берегові на Закарпатті, передає кореспондент Укрінформу.

“Благодійна організація «Угорська екуменічна служба» сьогодні в Берегові передала українським лікарням, що борються з коронавірусом, 50 апаратів ШВЛ. Це обладнання було придбано коштом угорського уряду. Його вартість - 3,5 млн євро. У співпраці з Закарпатською ОДА сьогодні це обладнання було передано лікарням 10 українських регіонів - від Львова до Донецька”, - сказав голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За словами Полоскова, усі ці апарати ШВЛ поїдуть за межі Закарпаття, в інші області.

Як повідомляв Укрінформ, восени закарпатським лікарням, котрі лікують пацієнтів з COVID-19, угорці також передали 50 апаратів ШВЛ різного класу.


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Теги: Угорщина, допомога, апарати ШВЛ
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