Угорщина передала Україні ще 50 апаратів ШВЛ





Церемонія передачі відбулася у вівторок, 26 січня, у Берегові на Закарпатті, передає кореспондент



“Благодійна організація «Угорська екуменічна служба» сьогодні в Берегові передала українським лікарням, що борються з коронавірусом, 50 апаратів ШВЛ. Це обладнання було придбано коштом угорського уряду. Його вартість - 3,5 млн євро. У співпраці з Закарпатською ОДА сьогодні це обладнання було передано лікарням 10 українських регіонів - від Львова до Донецька”, - сказав голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.



За словами Полоскова, усі ці апарати ШВЛ поїдуть за межі Закарпаття, в інші області.



Як повідомляв Укрінформ, восени закарпатським лікарням, котрі лікують пацієнтів з COVID-19, угорці також передали 50 апаратів ШВЛ різного класу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Угорщина передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3,5 млн євро.Церемонія передачі відбулася у вівторок, 26 січня, у Берегові на Закарпатті, передає кореспондент Укрінформу “Благодійна організація «Угорська екуменічна служба» сьогодні в Берегові передала українським лікарням, що борються з коронавірусом, 50 апаратів ШВЛ. Це обладнання було придбано коштом угорського уряду. Його вартість - 3,5 млн євро. У співпраці з Закарпатською ОДА сьогодні це обладнання було передано лікарням 10 українських регіонів - від Львова до Донецька”, - сказав голова Закарпатської ОДАЗа словами Полоскова, усі ці апарати ШВЛ поїдуть за межі Закарпаття, в інші області.Як повідомляв Укрінформ, восени закарпатським лікарням, котрі лікують пацієнтів з COVID-19, угорці також передали 50 апаратів ШВЛ різного класу.

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