Невдовзі у Луцьку запрацює платна парковка біля будівлі прокуратури





Про це під час засідання комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту розповів виконувач повноважень директора КП "АвтоПаркСервіс" Леонід Семенюк. Повідомляє



З його слів, паркомати, що були закуплені раніше, "абсолютно не тієї конструкції, яка б відповідала сьогоднішньому дню, бо приймають лише паперову готівку".



"Але ми добилися, що паркомат біля прокуратури, який до цього часу виконував роль металобрухту, нарешті запрацював. Нам тільки лишилось створити комісію, щоб ввести його в експлуатацію. Щоправда, нині не дуже сприятливі погодні умови, щоб домалювати лінію синього кольору по бордюру. Але, однозначно, ця парковка незабаром запрацює. Для цього є все", – пообіцяв Леонід Семенюк.



Окрім того, він зазначив, що оскільки паркомати приймають сплату за парковку виключно паперовими грошима, для лучан існує ще одна проблема – тариф 6-8 гривень.



"Це проблема для людей та всіх, хто паркується, бо потрібно міняти гроші на дрібні. Тому я вважаю, що майбутнє – за мобільним паркуванням", – додав посадовець.



Водночас, він зазначив, що лучани повинні мати альтернативу – або мобільне паркування, або ж за готівку.



Станом на сьогодні 30 встановлених у Луцьку майданчиків для паркування так і не ввели в експлуатацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відремонтували та незабаром здадуть у експлуатацію паркомат на вулиці Винниченка. Майданчик для паркування транспортних засобів на 15 місць знаходиться неподалік від приміщення Волинської обласної прокуратури.Про це під час засідання комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту розповів виконувач повноважень директора КП "АвтоПаркСервіс". Повідомляє ІА Волинські новини З його слів, паркомати, що були закуплені раніше, "абсолютно не тієї конструкції, яка б відповідала сьогоднішньому дню, бо приймають лише паперову готівку"."Але ми добилися, що паркомат біля прокуратури, який до цього часу виконував роль металобрухту, нарешті запрацював. Нам тільки лишилось створити комісію, щоб ввести його в експлуатацію. Щоправда, нині не дуже сприятливі погодні умови, щоб домалювати лінію синього кольору по бордюру. Але, однозначно, ця парковка незабаром запрацює. Для цього є все", – пообіцяв Леонід Семенюк.Окрім того, він зазначив, що оскільки паркомати приймають сплату за парковку виключно паперовими грошима, для лучан існує ще одна проблема – тариф 6-8 гривень."Це проблема для людей та всіх, хто паркується, бо потрібно міняти гроші на дрібні. Тому я вважаю, що майбутнє – за мобільним паркуванням", – додав посадовець.Водночас, він зазначив, що лучани повинні мати альтернативу – або мобільне паркування, або ж за готівку.Станом на сьогодні 30 встановлених у Луцьку майданчиків для паркування так і не ввели в експлуатацію.

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