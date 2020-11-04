У дитсадку на Одещині щонайменше 9 дітей захворіли на сальмонельоз
Сьогодні, 05:24
У Чорноморську Одеської області стався спалах сальмонельозу в дошкільному навчальному закладі. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Там зазначають, що дізналися про це на одеському інформаційному ресурсі під час моніторингу соціальних мереж.
«За словами представників ДУ «Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті», зареєстрували 11 хворих, двох із них госпіталізували», — зазначили правоохоронці, не вказавши, йдеться про дітей чи дорослих.
Водночас головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров повідомив місцевому виданню «Думская», що сальмонельозом заразилися 9 дітей у дитячому садку № 21 в Чорноморську. Причиною він називає антисанітарію.
З його слів, стан дітей оцінюють як легкої та середньої тяжкості. Двох дітей госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентероколіт».
«За попередніми даними розслідування, у харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, обробна дошка не була вчасно замінена, персонал порушував графік генеральних прибирань», — заявив Гончаров.
Дитсадок тимчасово закрили. У приміщеннях закладу та в будинках хворих дітей провели дезінфекцію.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Там зазначають, що дізналися про це на одеському інформаційному ресурсі під час моніторингу соціальних мереж.
«За словами представників ДУ «Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті», зареєстрували 11 хворих, двох із них госпіталізували», — зазначили правоохоронці, не вказавши, йдеться про дітей чи дорослих.
Водночас головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров повідомив місцевому виданню «Думская», що сальмонельозом заразилися 9 дітей у дитячому садку № 21 в Чорноморську. Причиною він називає антисанітарію.
З його слів, стан дітей оцінюють як легкої та середньої тяжкості. Двох дітей госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентероколіт».
«За попередніми даними розслідування, у харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, обробна дошка не була вчасно замінена, персонал порушував графік генеральних прибирань», — заявив Гончаров.
Дитсадок тимчасово закрили. У приміщеннях закладу та в будинках хворих дітей провели дезінфекцію.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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