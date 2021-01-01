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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 430 осіб;
летальних випадків – 145;
одужало – 14 250 осіб;
здійснили тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 200 883 особи;
одужало – 980 085 осіб;
летальних випадків – 22 202;
провели ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437 випадків;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 188 випадків;
Донецька область – 143 випадки;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 86 випадків;
Запорізька область – 204 випадки;
Івано-Франківська область – 167 випадків;
Київська область – 276 випадків;
Кіровоградська область – 48 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 221 випадок;
Миколаївська область – 174 випадки;
Одеська область – 185 випадків;
Полтавська область – 116 випадків;
Рівненська область – 164 випадки;
Сумська область – 85 випадків;
Тернопільська область – 96 випадків;
Харківська область – 238 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 169 випадків;
Черкаська область – 126 випадків;
Чернівецька область – 169 випадків;
Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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