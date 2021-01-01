Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 430 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 14 250 осіб;

здійснили тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

провели ПЛР-тестувань – 6 152 298.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Facebook.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 430 осіб;летальних випадків – 145;одужало – 14 250 осіб;здійснили тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 200 883 особи;одужало – 980 085 осіб;летальних випадків – 22 202;провели ПЛР-тестувань – 6 152 298.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 437 випадків;Вінницька область – 158 випадків;Волинська область – 76 випадків;Дніпропетровська область – 188 випадків;Донецька область – 143 випадки;Житомирська область – 107 випадків;Закарпатська область – 86 випадків;Запорізька область – 204 випадки;Івано-Франківська область – 167 випадків;Київська область – 276 випадків;Кіровоградська область – 48 випадків;Луганська область – 49 випадків;Львівська область – 221 випадок;Миколаївська область – 174 випадки;Одеська область – 185 випадків;Полтавська область – 116 випадків;Рівненська область – 164 випадки;Сумська область – 85 випадків;Тернопільська область – 96 випадків;Харківська область – 238 випадків;Херсонська область – 64 випадки;Хмельницька область – 169 випадків;Черкаська область – 126 випадків;Чернівецька область – 169 випадків;Чернігівська область – 30 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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