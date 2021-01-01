Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня





Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.16.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.05, а продаж – 28.18.Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.16.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.

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