Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.05, а продаж – 28.18.
Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.16.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.
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Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.16.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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