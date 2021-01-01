вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня

Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.05, а продаж – 28.18.

Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.16.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть породіллі у Рівному: стали відомі нові подробиці трагедії
Сьогодні, 09:40
Вердикт лікарів став справжнім шоком: у 28-річної волинянки виявили рак
Сьогодні, 09:20
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:06
Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:49
Більше 600 мільйонів гривень витратять на ремонт доріг на Волині
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
26 січень, 09:41
Курс валют у Луцьку станом на 25 січня Курс валют у Луцьку станом на 25 січня
25 січень, 09:16
Курс валют у Луцьку станом на 24 січня: скільки коштують долар і євро Курс валют у Луцьку станом на 24 січня: скільки коштують долар і євро
24 січень, 09:06
Курс валют у Луцьку на 22 січня Курс валют у Луцьку на 22 січня
22 січень, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий підприємець, ексдепутат Волиньради
Сьогодні, 09:51
 0
Смерть породіллі у Рівному: стали відомі нові подробиці трагедії
Сьогодні, 09:40
 0
Вердикт лікарів став справжнім шоком: у 28-річної волинянки виявили рак
Сьогодні, 09:20
 0
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:06
 0
Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8