Вердикт лікарів став справжнім шоком: у 28-річної волинянки виявили рак





Про це Інформаційному агентству



Так, не передчуваючи нічого страшного, жінка звернулася до медиків із скаргами на біль у животі та втрату ваги, які турбували її після пологів. Вердикт лікарів став для родини волинянки справжнім шоком. У Євгенії – низькодиференційована аденокарцинома 4-ї стадії з метастазами у печінці, кажучи простими словами - рак кишківника. Утім, молода мама не здалася і почала нелегку боротьбу за право жити й бачити, як зростає її хлопчик.



«Понеділок – важкий день. Хто куди, а я - «хімічитись». Зараз я проходжу другу хіміотерапію - один день я отримую крапельницю, яку капають 6-7 годин, і ще 14 днів таблетки. Ми купуємо і те, і те самі, бо в державні програми препарати «Бевацизумаб» та «Кселода» не включені. Один курс лікування коштує 40 тисяч гривень. Окрім того, разом із хімією я отримую препарат Авастин. Через 21 день після цього курсу потрібен буде іще один такий же. Далі я маю пройти діагностичні обстеження. Якщо динаміка виявиться позитивною, лікарі будуть вирішувати питання про хірургічнне втручання. При найкращих прогнозах це буде видалення пухлини і метастазів в печінці за одну операцію. Далі, якщо все добре, знову розпочнеться курс хіміотерапії. Хімію із перервами я отримуватиму близько року», - розповіла лучанка.



Водночас, Женя зізналася, що, не дивлячись на важкий діагноз, нині почувається добре, хоча й відходить після кожної крапельниці близько двох днів.



Молода мама тішиться, що її маленький син Богданчик росте, вже пробує прикорм, з кожним днем стає все більш цікавим.



Євгенія тішиться, що у неї є величезна підтримка. Поки мама лікується, за малечею приглядають турботливі няні – хрещені, бабусі, а головне – коханий чоловік, який доглядає за сином постійно у позаробочий час.



Тому всіх охочих допомогти цій сім’ї просимо переказувати кошти за реквізитами:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біда постукала у двері 28-річної мешканки села Підгайці Луцького району Євгенії Гережун. Так, 26 листопада 2020 року молода мама, яка разом із чоловіком виховує сина Богданчика, дізналася про страшний діагноз – рак кишківника 4-ї стадії з метастазами у печінці. Наразі жінка проходить другу хіміотерапію і сподівається, що позитивна динаміка лікування дозволить медикам провести оперативне втручання із видалення злоякісної пухлини та метастазів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла Євгенія Гережун.Так, не передчуваючи нічого страшного, жінка звернулася до медиків із скаргами на біль у животі та втрату ваги, які турбували її після пологів. Вердикт лікарів став для родини волинянки справжнім шоком. У Євгенії – низькодиференційована аденокарцинома 4-ї стадії з метастазами у печінці, кажучи простими словами - рак кишківника. Утім, молода мама не здалася і почала нелегку боротьбу за право жити й бачити, як зростає її хлопчик.«Понеділок – важкий день. Хто куди, а я - «хімічитись». Зараз я проходжу другу хіміотерапію - один день я отримую крапельницю, яку капають 6-7 годин, і ще 14 днів таблетки. Ми купуємо і те, і те самі, бо в державні програми препарати «Бевацизумаб» та «Кселода» не включені. Один курс лікування коштує 40 тисяч гривень. Окрім того, разом із хімією я отримую препарат Авастин. Через 21 день після цього курсу потрібен буде іще один такий же. Далі я маю пройти діагностичні обстеження. Якщо динаміка виявиться позитивною, лікарі будуть вирішувати питання про хірургічнне втручання. При найкращих прогнозах це буде видалення пухлини і метастазів в печінці за одну операцію. Далі, якщо все добре, знову розпочнеться курс хіміотерапії. Хімію із перервами я отримуватиму близько року», - розповіла лучанка.Водночас, Женя зізналася, що, не дивлячись на важкий діагноз, нині почувається добре, хоча й відходить після кожної крапельниці близько двох днів.Молода мама тішиться, що її маленький син Богданчик росте, вже пробує прикорм, з кожним днем стає все більш цікавим.Євгенія тішиться, що у неї є величезна підтримка. Поки мама лікується, за малечею приглядають турботливі няні – хрещені, бабусі, а головне – коханий чоловік, який доглядає за сином постійно у позаробочий час.

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