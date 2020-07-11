Смерть породіллі у Рівному: стали відомі нові подробиці трагедії





Про це 26 січня під час брифінгу щодо смерті за місцем проживання породіллі повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Нагадаємо, 23 січня о 19:30 надійшло повідомлення від медиків, що після надання допомоги у лікарні



Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що жінка, яка проживала на вулиці Неофіта Кибалюка в обласному центрі, у домашніх умовах народила сина та протягом вагітності не перебувала на медичному обліку та звернулася до медиків лише наприкінці терміну.



Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпіла, як тільки завагітніла вдруге, вирішила одразу для себе, що народжуватиме вдома.



«Жінка, яка перебувала з нею в квартирі, свого часу також народжувала вдома. Вона проживає у Києві, перебувала в приязних стосунках із померлою, та має інше віросповідання. Рівнянка її запросила бути присутньою на пологах. Однак, для породіллі це закінчилося трагічно. За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»)», — повідомив заступник керівника поліції області Олександр Панасюк.



За результатами проведених процесуальних дій також відкрито іще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 КК України — ненадання допомоги особі, яка потребує цієї допомоги, що спричинило тяжкі наслідки, тобто смерть потерпілої. У рамках досудового розслідування встановлюватиметься співучасть інших осіб, які перебували на той момент у квартирі і несвоєчасно повідомили заклад охорони здоров’я.



Досудове розслідування триває.







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