В Україні ввели нові ціни на вино і шампанське: скільки буде коштувати пляшка





Це випливає з рішення Кабінету міністрів, яке ухвалили ще 13 січня, - пише



Подорожчання склало 22,4%. Мінімальні ціни на алкоголь вводять для того, щоб виробники, які не платять акцизи і можуть продавати дешевше, не мали переваги перед легальними постачальниками.



"Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії і забезпечити споживача якісним українським продуктом виноробства. У підсумку виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними й відновлять втрачені позиції на ринку", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.



Українські виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Підвищення цін дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету і соціальної стабільності, впевнені в Кабміні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 26 січня діють нові мінімальні ціни на вино і шампанське. Якщо раніше пляшку не могли продавати дешевше, ніж за 89 грн, то за новими правилами ціна має становити не менш як 109 грн.Це випливає з рішення Кабінету міністрів, яке ухвалили ще 13 січня, - пише Обозреватель Подорожчання склало 22,4%. Мінімальні ціни на алкоголь вводять для того, щоб виробники, які не платять акцизи і можуть продавати дешевше, не мали переваги перед легальними постачальниками."Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії і забезпечити споживача якісним українським продуктом виноробства. У підсумку виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними й відновлять втрачені позиції на ринку", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.Українські виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Підвищення цін дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету і соціальної стабільності, впевнені в Кабміні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію