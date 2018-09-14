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В Україні ввели нові ціни на вино і шампанське: скільки буде коштувати пляшка

В Україні ввели нові ціни на вино і шампанське: скільки буде коштувати пляшка
В Україні з 26 січня діють нові мінімальні ціни на вино і шампанське. Якщо раніше пляшку не могли продавати дешевше, ніж за 89 грн, то за новими правилами ціна має становити не менш як 109 грн.

Це випливає з рішення Кабінету міністрів, яке ухвалили ще 13 січня, - пише Обозреватель.

Подорожчання склало 22,4%. Мінімальні ціни на алкоголь вводять для того, щоб виробники, які не платять акцизи і можуть продавати дешевше, не мали переваги перед легальними постачальниками.

"Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії і забезпечити споживача якісним українським продуктом виноробства. У підсумку виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними й відновлять втрачені позиції на ринку", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Українські виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Підвищення цін дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету і соціальної стабільності, впевнені в Кабміні.

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Теги: вино, ціни, подорожання
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Коментарі 1
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Нехай вдавляться ті з Кабміну і Ко.!!!
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