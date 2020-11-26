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На Волині автомобіль злетів у кювет через негоду: постраждала молода жінка

На Волині автомобіль злетів у кювет через негоду: постраждала молода жінка
Учора, 26 січня, на автодорозі поблизу села Стара Лішня Іваничівського району сталася аварія, у якій травмувалася 32-річна жінка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що за кермом автомобіля Renault Trafic перебував 64-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля, 32-річна жителька Нововолинська, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Нововолинської міської лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: Лішня, кювет, аварія
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