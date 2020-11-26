На Волині автомобіль злетів у кювет через негоду: постраждала молода жінка





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що за кермом автомобіля Renault Trafic перебував 64-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.



Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля, 32-річна жителька Нововолинська, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Нововолинської міської лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 26 січня, на автодорозі поблизу села Стара Лішня Іваничівського району сталася аварія, у якій травмувалася 32-річна жінка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що за кермом автомобіля Renault Trafic перебував 64-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля, 32-річна жителька Нововолинська, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Нововолинської міської лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію