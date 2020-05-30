Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет





Про це йдеться на офіційній сторінці консульства у фейсбуці.



Інформують, що прийом анкет від членів родин громадян Республіки Польщі та інших держав-членів ЄС, а також анкет у гуманітарних справах, не буде вимагати попереднього телефонного запису.



Години прийому анкет у робочі дні з 9:00-11:00.

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