Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет
Сьогодні, 10:35
Генеральне Консульство РП в Луцьку від 25 січня відновило прийом візових анкет від власників карти поляка.
Про це йдеться на офіційній сторінці консульства у фейсбуці.
Інформують, що прийом анкет від членів родин громадян Республіки Польщі та інших держав-членів ЄС, а також анкет у гуманітарних справах, не буде вимагати попереднього телефонного запису.
Години прийому анкет у робочі дні з 9:00-11:00.
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Про це йдеться на офіційній сторінці консульства у фейсбуці.
Інформують, що прийом анкет від членів родин громадян Республіки Польщі та інших держав-членів ЄС, а також анкет у гуманітарних справах, не буде вимагати попереднього телефонного запису.
Години прийому анкет у робочі дні з 9:00-11:00.
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