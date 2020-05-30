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Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет

Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет
Генеральне Консульство РП в Луцьку від 25 січня відновило прийом візових анкет від власників карти поляка.

Про це йдеться на офіційній сторінці консульства у фейсбуці.

Інформують, що прийом анкет від членів родин громадян Республіки Польщі та інших держав-членів ЄС, а також анкет у гуманітарних справах, не буде вимагати попереднього телефонного запису.

Години прийому анкет у робочі дні з 9:00-11:00.

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Теги: Генконсульство Польщі, Луцьк
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