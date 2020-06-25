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Повідомили, як і скільки людей на Волині покарали за хабарі поліції у 2020-му

Повідомили, як і скільки людей на Волині покарали за хабарі поліції у 2020-му
У 2020 році прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти у 126 кримінальних провадженнях за фактами надання громадянами неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зауважують, що зазвичай, даючи хабар, люди намагалися залагодити із патрульними поліцейськими питання про непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Зауважимо, що кримінальна відповідальність за статтею 369 КК України настає не тільки за надання неправомірної вигоди, але і за пропозицію чи обіцянку надати службовій особі таку вигоду, у тому числі в інтересах інших осіб.
Найменше покарання за вчинення цих злочинів – штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Проте суд може призначити і покарання у виді обмеження чи позбавлення волі. За повторне надання неправомірної вигоди – аж до шести років. А за надання її службовій особі, яка займає відповідальне становище – до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Минулоріч на Волині ухвалили 74 обвинувальних вироки щодо громадян, які надавали неправомірну вигоду правоохоронцям, і одну особу засуджено до покарання у виді реального позбавлення волі.


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Теги: поліція, хабарі
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