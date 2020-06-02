Кладовища приєднаних до Луцька сіл передали на баланс міста
Сьогодні, 15:20
32 цвинтарі, що розташовані на території прилеглих до Луцька сіл, які увійшли до складу міської територіальної громади, передали на баланс міста.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Слідкуватиме за кладовищами, за словами директора департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що у бюджеті передбачили додаткові кошти на придбання маніпулятора, щоб оперативно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища на цвинтарях.
Депутатка Лілія Каньовська повідомила, що до неї звернулися жителі сіл Забороль, Тарасово, Великий Омеляник і озвучили занепокоєння стосовно порядку захоронення. До цього часу преференція захоронення належала жителям тих громад, де існує кладовище, адже родичів ховали біля родичів.
«Ми розуміємо, що Гаразджа вичерпала свій ресурс і нам потрібні нові території. Жителі громад абсолютно не проти цього, але просять ставитися з великою толерантністю до сільських кладовищ. Якщо ми хоронитимемо людей зі всієї території Луцька, то цвинтарі у Заборолі і Тарасовому заповняться дуже швидко», - наголосила вона і попросила детально обстежити кладовища та напрацювати порядок захоронення.
Натомість Ігор Поліщук наголосив, що кладовище у Гаразджі не вичерпало свій ресурс, купували уже 2 ділянки і є напрацювання щодо наступної.
Секретар Юрій Безпятко повідомив, що кладовище у Заборолі незабаром вичерпає ресурс, тож шукатимуть нові земельні ділянки під майбутні цвинтарі. Він запевнив, що у мерії зроблять усе для того, аби задовольнити всі сторони.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Слідкуватиме за кладовищами, за словами директора департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що у бюджеті передбачили додаткові кошти на придбання маніпулятора, щоб оперативно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища на цвинтарях.
Депутатка Лілія Каньовська повідомила, що до неї звернулися жителі сіл Забороль, Тарасово, Великий Омеляник і озвучили занепокоєння стосовно порядку захоронення. До цього часу преференція захоронення належала жителям тих громад, де існує кладовище, адже родичів ховали біля родичів.
«Ми розуміємо, що Гаразджа вичерпала свій ресурс і нам потрібні нові території. Жителі громад абсолютно не проти цього, але просять ставитися з великою толерантністю до сільських кладовищ. Якщо ми хоронитимемо людей зі всієї території Луцька, то цвинтарі у Заборолі і Тарасовому заповняться дуже швидко», - наголосила вона і попросила детально обстежити кладовища та напрацювати порядок захоронення.
Натомість Ігор Поліщук наголосив, що кладовище у Гаразджі не вичерпало свій ресурс, купували уже 2 ділянки і є напрацювання щодо наступної.
Секретар Юрій Безпятко повідомив, що кладовище у Заборолі незабаром вичерпає ресурс, тож шукатимуть нові земельні ділянки під майбутні цвинтарі. Він запевнив, що у мерії зроблять усе для того, аби задовольнити всі сторони.
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