Кладовища приєднаних до Луцька сіл передали на баланс міста

32 цвинтарі, що розташовані на території прилеглих до Луцька сіл, які увійшли до складу міської територіальної громади, передали на баланс міста.Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.Слідкуватиме за кладовищами, за словами директора департаменту ЖКГ, Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Міський головазазначив, що у бюджеті передбачили додаткові кошти на придбання маніпулятора, щоб оперативно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища на цвинтарях.Депутаткаповідомила, що до неї звернулися жителі сіл Забороль, Тарасово, Великий Омеляник і озвучили занепокоєння стосовно порядку захоронення. До цього часу преференція захоронення належала жителям тих громад, де існує кладовище, адже родичів ховали біля родичів.«Ми розуміємо, що Гаразджа вичерпала свій ресурс і нам потрібні нові території. Жителі громад абсолютно не проти цього, але просять ставитися з великою толерантністю до сільських кладовищ. Якщо ми хоронитимемо людей зі всієї території Луцька, то цвинтарі у Заборолі і Тарасовому заповняться дуже швидко», - наголосила вона і попросила детально обстежити кладовища та напрацювати порядок захоронення.Натомість Ігор Поліщук наголосив, що кладовище у Гаразджі не вичерпало свій ресурс, купували уже 2 ділянки і є напрацювання щодо наступної.Секретарповідомив, що кладовище у Заборолі незабаром вичерпає ресурс, тож шукатимуть нові земельні ділянки під майбутні цвинтарі. Він запевнив, що у мерії зроблять усе для того, аби задовольнити всі сторони.