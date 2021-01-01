Чоловік з Волині загинув на Житомирщині





Про це виданню



На місці події поліцейські з’ясували, що померлий був водієм вантажівки. На території підприємства у селі Мирному Бердичівського району він завантажував свій транспортний засіб і під час накриття причепа вантажівки не втримався та упав. Від удару об асфальт чоловік отримав травму голови та помер на місці події.



Встановили, що померлий 1981 року народження, житель міста Володимир-Волинський Волинської області.



Нині за цим фактом відкрили кримінальне провадження за стеттею 272 (Порушення правил безпкеи під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирне Бердичівського району Житомирської області учора, 26 січня, загинув чоловік з Волині. Він упав з причепа вантажівки і смертельно травмувався.Про це виданню Житомир.info розповіли у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.На місці події поліцейські з’ясували, що померлий був водієм вантажівки. На території підприємства у селі Мирному Бердичівського району він завантажував свій транспортний засіб і під час накриття причепа вантажівки не втримався та упав. Від удару об асфальт чоловік отримав травму голови та помер на місці події.Встановили, що померлий 1981 року народження, житель міста Володимир-Волинський Волинської області.Нині за цим фактом відкрили кримінальне провадження за стеттею 272 (Порушення правил безпкеи під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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