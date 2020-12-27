Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі дні

До України прийшов циклон з атмосферними фронтами. Сьогодні, 27 січня, окрім снігу, у деяких областях йде дощ. Надалі похолодання посилиться до помірного.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, 28-го січня в Україні ще "погуляє" циклон. На Півдні, Заході та Півночі очікують сніг, мокрий сніг, східніше – з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер."На Заході у четвер, 28 січня, суттєві опади будуть малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях - часом періодичний дощ", - йдеться у дописі.Синоптик зауважує, що температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікують 2-7 градусів тепла.Наталка Діденко також зазначила, що надалі в Україні похолодання посилиться до помірного.