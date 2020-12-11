Обвал стіни у психоневрологічному інтернаті на Волині: на якому етапі перебуває відбудова корпусу. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Триває відбудова корпусу у Горохівському психоневрологічному інтернаті.
Оглянув стан будівництва нового корпусу будівлі перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко вчора, 26 січня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нагадаємо, стіна психоневрологічного інтернату обвалився 25 листопада 2020 року.
Зазначають, що обвалена частина приміщення була прибудована у 1999 році, а з 2009 року перебувала в аварійному стані. Щоб відремонтували будівлю з обласного бюджету виділили кошти і напередодні місцева підрядна будівельна організація розпочала ремонт.
Попередньо причиною обвалу є порушення ще при будівництві добудови, фундамент якої ще й пошкодила вода. Ніхто із тих, хто перебував у інтернаті, не постраждав.
Відтак, на сьогодні триває відбудова корпусу: залитий фундамент та зроблений монолітний пояс, аби запобігти руйнуванню того матеріалу, з якого будується прибудова. Також відремонтували 5 кімнат, які найбільше постраждали від обвалення. У зв’язку із погодними умовами будівництво наразі не відбувається, однак відновиться за сприятливої погоди.
Перший заступник голови облдержадміністрації також оглянув приміщення із середини, зокрема, відновлені кімнати, у яких були пошкоджені стіни.
До слова, Горохівський психоневрологічний інтернат - є стаціонарним інтернатним закладом для тимчасового або постійного проживання чоловіків із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів. В інтернаті на сьогодні перебуває 116 людей.
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Оглянув стан будівництва нового корпусу будівлі перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко вчора, 26 січня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нагадаємо, стіна психоневрологічного інтернату обвалився 25 листопада 2020 року.
Зазначають, що обвалена частина приміщення була прибудована у 1999 році, а з 2009 року перебувала в аварійному стані. Щоб відремонтували будівлю з обласного бюджету виділили кошти і напередодні місцева підрядна будівельна організація розпочала ремонт.
Попередньо причиною обвалу є порушення ще при будівництві добудови, фундамент якої ще й пошкодила вода. Ніхто із тих, хто перебував у інтернаті, не постраждав.
Відтак, на сьогодні триває відбудова корпусу: залитий фундамент та зроблений монолітний пояс, аби запобігти руйнуванню того матеріалу, з якого будується прибудова. Також відремонтували 5 кімнат, які найбільше постраждали від обвалення. У зв’язку із погодними умовами будівництво наразі не відбувається, однак відновиться за сприятливої погоди.
Перший заступник голови облдержадміністрації також оглянув приміщення із середини, зокрема, відновлені кімнати, у яких були пошкоджені стіни.
До слова, Горохівський психоневрологічний інтернат - є стаціонарним інтернатним закладом для тимчасового або постійного проживання чоловіків із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів. В інтернаті на сьогодні перебуває 116 людей.
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