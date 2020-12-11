Обвал стіни у психоневрологічному інтернаті на Волині: на якому етапі перебуває відбудова корпусу. ФОТО

Триває відбудова корпусу у Горохівському психоневрологічному інтернаті.Оглянув стан будівництва нового корпусу будівлі перший заступник голови облдержадміністраціївчора, 26 січня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нагадаємо, стіна психоневрологічного інтернатуЗазначають, що обвалена частина приміщення була прибудована у 1999 році, а з 2009 року перебувала в аварійному стані. Щоб відремонтували будівлю з обласного бюджету виділили кошти і напередодні місцева підрядна будівельна організація розпочала ремонт.Попередньо причиною обвалу є порушення ще при будівництві добудови, фундамент якої ще й пошкодила вода. Ніхто із тих, хто перебував у інтернаті, не постраждав.Відтак, на сьогодні триває відбудова корпусу: залитий фундамент та зроблений монолітний пояс, аби запобігти руйнуванню того матеріалу, з якого будується прибудова. Також відремонтували 5 кімнат, які найбільше постраждали від обвалення. У зв’язку із погодними умовами будівництво наразі не відбувається, однак відновиться за сприятливої погоди.Перший заступник голови облдержадміністрації також оглянув приміщення із середини, зокрема, відновлені кімнати, у яких були пошкоджені стіни.До слова, Горохівський психоневрологічний інтернат - є стаціонарним інтернатним закладом для тимчасового або постійного проживання чоловіків із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів. В інтернаті на сьогодні перебуває 116 людей.