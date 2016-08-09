Волинські поліцейські допомогли водію витягти автомобіль зі снігового замету
Сьогодні, 12:28
Працівники поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції допомогли водію, авто якого занесло у сніговий замет.
Про це повідомляє районний відділ поліції.
Так, працівники сектору поліцейської діяльності №1 (с. Локачі) Роман Ткачук та Андрій Громик сьогодні, 27 січня, близько четвертої години ранку, в с. Крухиничі виявили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого не впорався з керуванням та злетів у кювет. Поліцейські допомогли жителю м. Луцьк вибратися із снігового замету й він благополучно зміг добратися додому.
Зазначимо, що правоохоронці цілодобово патрулюють шляхи території обслуговування Володимир-Волинського районного відділу поліції. Вони стежать за ситуацією на дорогах та завжди готові прийти на допомогу.
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Про це повідомляє районний відділ поліції.
Так, працівники сектору поліцейської діяльності №1 (с. Локачі) Роман Ткачук та Андрій Громик сьогодні, 27 січня, близько четвертої години ранку, в с. Крухиничі виявили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого не впорався з керуванням та злетів у кювет. Поліцейські допомогли жителю м. Луцьк вибратися із снігового замету й він благополучно зміг добратися додому.
Зазначимо, що правоохоронці цілодобово патрулюють шляхи території обслуговування Володимир-Волинського районного відділу поліції. Вони стежать за ситуацією на дорогах та завжди готові прийти на допомогу.
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