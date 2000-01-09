Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 28 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: клуб, ФАП, магазин с. Житані вул. Гоголя 1-11, 2-18
2 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані вул. Гоголя 13-29, 20А-34
3 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-77 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Лотоцького 57-83, 16-44; Новаківського 45А
4 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: сільрада, водогін, комунгосп, школа, контора с. Хотячів вул. Карбишева. Мічуріна, Озерна, Східна
5 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Олексієвського, Ліснича, Щоголєва
6 КТП-73 09:00-17:00 с. Зимно СФГ Харук м. Володимир – Волинський вул. Зимнівська, Стравинського
с. Зимно вул. Шевченка, Приміська
7 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Українська, Стуса, Стравинського;
с. Зимно вул. Франка, Грушевського
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП Джура І.А.-Кафе
"Над Бугом" с.Литовеж вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-59-3 09:30 – 16:30 ФОП Пасічник І.М.-магазин; ФАП с.Лугове, вул.Залізнична, вул.Зелена і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 КТП-119 09:00 - 17:00 с. Качин, вул. Заозірна, вул. Піщана
3. КТП-98 09:30 - 17:00 ПрАТ МТС «Україна» (мобільний зв’язок), СВК «Нуйнівське» с. Нуйно (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-132 9:00-17:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-383 8:30-17:00
с. Грем'яче - дитячий садок , контора, клуб, церква
с.Грем'яче
вул.Молодіжна,
вул. Набережна
вул.Миру,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00
с.Грем'яче
вул.1-го Травня,
вул.Перемоги,
вул.Новосілківська,
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-203 8:30-17:00
с. Грем'яче - школа
с.Грем'яче
вул.Грушевського,
вул.Зелена, 1-23,
вул.Перемоги,1-23,53, вул.Миру,16,17,19,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
6 КТП-147 10:00-15:00
ТзОВ "Ніколь"
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
Тишик Д.В.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ «К.П . ВЕРЕС» м.Ковель, вул..Мєчнікова, вул..Сєченова
2. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №30
9:00-17:00
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
ФОП Кухар В.С
Голобська селищна рада смт. Голоби вул.Шевченка
Локачинський район
1. 9.00-17.00
ФОП Челій
с.Затурці вул.Г.Майдану, Липинського, пр.Козацький
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милуші
с. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.
2. 09:00-17:00
ФОП Веснянка Валентина Михайлівна
с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно
2 ПЛ 10кВ Л 26-05 до ЛР 333 9 00 -17 00 Урочище Дуга Коператив Дуга смтШацьк урочище Дуга
3 ПЛ 10кВ Л 56-01від ЛР 84до ЛР 221 9 00 -17 00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща сГуща с Миловань частково. с Зелений гай
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Дит.садок, будинок культури, ФОП Петрук (стомат. Кабінет) с.Седлище вул. Травнева, Миру
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-490.
КТП-461 вул. Східна 1-17.
вул. Собятинська,
вул. Хакімова,
вул. Мохова.
2. 10:00-17:00
Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. , ФОП Мартинюк О.М. , Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут
м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Турійський район
1. 09:00-13:00
с.м.т.Турійськ вул.Дачна
2. 13:00-16:30
с.Оса
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-115 09:00-13:00 Дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк» -контора, ФАП, клуб, АТС, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки
4. 13:00-16:30
с.Новосілки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: клуб, ФАП, магазин с. Житані вул. Гоголя 1-11, 2-18
2 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані вул. Гоголя 13-29, 20А-34
3 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-77 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Лотоцького 57-83, 16-44; Новаківського 45А
4 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: сільрада, водогін, комунгосп, школа, контора с. Хотячів вул. Карбишева. Мічуріна, Озерна, Східна
5 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Олексієвського, Ліснича, Щоголєва
6 КТП-73 09:00-17:00 с. Зимно СФГ Харук м. Володимир – Волинський вул. Зимнівська, Стравинського
с. Зимно вул. Шевченка, Приміська
7 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Українська, Стуса, Стравинського;
с. Зимно вул. Франка, Грушевського
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП Джура І.А.-Кафе
"Над Бугом" с.Литовеж вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-59-3 09:30 – 16:30 ФОП Пасічник І.М.-магазин; ФАП с.Лугове, вул.Залізнична, вул.Зелена і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 КТП-119 09:00 - 17:00 с. Качин, вул. Заозірна, вул. Піщана
3. КТП-98 09:30 - 17:00 ПрАТ МТС «Україна» (мобільний зв’язок), СВК «Нуйнівське» с. Нуйно (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-132 9:00-17:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-383 8:30-17:00
с. Грем'яче - дитячий садок , контора, клуб, церква
с.Грем'яче
вул.Молодіжна,
вул. Набережна
вул.Миру,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00
с.Грем'яче
вул.1-го Травня,
вул.Перемоги,
вул.Новосілківська,
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-203 8:30-17:00
с. Грем'яче - школа
с.Грем'яче
вул.Грушевського,
вул.Зелена, 1-23,
вул.Перемоги,1-23,53, вул.Миру,16,17,19,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
6 КТП-147 10:00-15:00
ТзОВ "Ніколь"
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
Тишик Д.В.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ «К.П . ВЕРЕС» м.Ковель, вул..Мєчнікова, вул..Сєченова
2. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №30
9:00-17:00
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
ФОП Кухар В.С
Голобська селищна рада смт. Голоби вул.Шевченка
Локачинський район
1. 9.00-17.00
ФОП Челій
с.Затурці вул.Г.Майдану, Липинського, пр.Козацький
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милуші
с. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.
2. 09:00-17:00
ФОП Веснянка Валентина Михайлівна
с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно
2 ПЛ 10кВ Л 26-05 до ЛР 333 9 00 -17 00 Урочище Дуга Коператив Дуга смтШацьк урочище Дуга
3 ПЛ 10кВ Л 56-01від ЛР 84до ЛР 221 9 00 -17 00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща сГуща с Миловань частково. с Зелений гай
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Дит.садок, будинок культури, ФОП Петрук (стомат. Кабінет) с.Седлище вул. Травнева, Миру
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-490.
КТП-461 вул. Східна 1-17.
вул. Собятинська,
вул. Хакімова,
вул. Мохова.
2. 10:00-17:00
Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. , ФОП Мартинюк О.М. , Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут
м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Турійський район
1. 09:00-13:00
с.м.т.Турійськ вул.Дачна
2. 13:00-16:30
с.Оса
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-115 09:00-13:00 Дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк» -контора, ФАП, клуб, АТС, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки
4. 13:00-16:30
с.Новосілки
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