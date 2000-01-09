Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 28 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-1 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: клуб, ФАП, магазин с. Житані вул. Гоголя 1-11, 2-182 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані вул. Гоголя 13-29, 20А-343 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-77 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Лотоцького 57-83, 16-44; Новаківського 45А4 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: сільрада, водогін, комунгосп, школа, контора с. Хотячів вул. Карбишева. Мічуріна, Озерна, Східна5 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Олексієвського, Ліснича, Щоголєва6 КТП-73 09:00-17:00 с. Зимно СФГ Харук м. Володимир – Волинський вул. Зимнівська, Стравинськогос. Зимно вул. Шевченка, Приміська7 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Володимир – Волинський вул. Українська, Стуса, Стравинського;с. Зимно вул. Франка, ГрушевськогоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30 – 16:30ФОП Джура І.А.-Кафе"Над Бугом" с.Литовеж вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-59-3 09:30 – 16:30 ФОП Пасічник І.М.-магазин; ФАП с.Лугове, вул.Залізнична, вул.Зелена і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 КТП-119 09:00 - 17:00 с. Качин, вул. Заозірна, вул. Піщана3. КТП-98 09:30 - 17:00 ПрАТ МТС «Україна» (мобільний зв’язок), СВК «Нуйнівське» с. Нуйно (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова1 ПЛ0,4 кВ від ТП-132 9:00-17:00с. Суськ - медпунктс. Суськвул. Киричука, буд. 1-,30вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,вул. Ветеранів, буд. 1- 352 ПЛ0,4 кВ від ТП-383 8:30-17:00с. Грем'яче - дитячий садок , контора, клуб, церквас.Грем'ячевул.Молодіжна,вул. Набережнавул.Миру,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00с.Грем'ячевул.1-го Травня,вул.Перемоги,вул.Новосілківська,4 ПЛ0,4 кВ від КТП-203 8:30-17:00с. Грем'яче - школас.Грем'ячевул.Грушевського,вул.Зелена, 1-23,вул.Перемоги,1-23,53, вул.Миру,16,17,19,5 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки6 КТП-147 10:00-15:00ТзОВ "Ніколь"ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"Тишик Д.В.1. 9:00-17:00ФОП Силюк Р.СРемонтне житлово-комунальне підприємство №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ «К.П . ВЕРЕС» м.Ковель, вул..Мєчнікова, вул..Сєченова2. 9:00-17:00Колодяжненська сільська радаКовельське МТМОРелігійна громада євангельськиххристиан-бабтистівСТзОВ імені Лесі УкраїнкиТзОв "Виробничо-комерційнепідприємство " Каскад "Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської радиФОП Мороз Н.Ф.ФОП Єрьоменко О.О.Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошкис.Колодяжне3.ПЛ-0,4кВ від КТП №309:00-17:00ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "ФОП Кухар В.СГолобська селищна рада смт. Голоби вул.Шевченка1. 9.00-17.00ФОП Челійс.Затурці вул.Г.Майдану, Липинського, пр.КозацькийВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милушіс. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.2. 09:00-17:00ФОП Веснянка Валентина Михайлівнас. Боратин вул. Центральна1. 9 00 -17 00Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно2 ПЛ 10кВ Л 26-05 до ЛР 333 9 00 -17 00 Урочище Дуга Коператив Дуга смтШацьк урочище Дуга3 ПЛ 10кВ Л 56-01від ЛР 84до ЛР 221 9 00 -17 00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща сГуща с Миловань частково. с Зелений гай1. 10:00 - 17:00Дит.садок, будинок культури, ФОП Петрук (стомат. Кабінет) с.Седлище вул. Травнева, Миру1. 10:00-17:00ЩТП-448, смт. Маневичі.КТП-490.КТП-461 вул. Східна 1-17.вул. Собятинська,вул. Хакімова,вул. Мохова.2. 10:00-17:00Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. , ФОП Мартинюк О.М. , Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська1. 9:00-17:00Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крутм.Нововолинськвул.Шопена 9,2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова 1-11,2-10вул.Кисиля 1-3а, 2-12вул.Кисиля 1-3а,2-12Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ Л18-049:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,ПЛ-0,4кВ КТП-449:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна3 ПЛ-10 кВ Л18-119:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-879:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-165 ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6 ПЛ-0,4кВ ТП-719:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7 ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11 ПЛ-0,4кВ КТП-1169:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12 ПЛ-0,4кВ КТП-4819:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13 ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14КТП2319:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215КТП2439:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-561. 09:00-13:00с.м.т.Турійськ вул.Дачна2. 13:00-16:30с.Оса3 ПЛ-0,4кВКТП-115 09:00-13:00 Дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк» -контора, ФАП, клуб, АТС, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки4. 13:00-16:30с.Новосілки