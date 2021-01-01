Поліція Волині викрила двох друзів, які керували автомобілем п'яними





Про це



Чоловік, зокрема, повідомив, що його побили, відібрали мобільний телефон, гроші та автомобіль. Дії невстановленої особи поліція попередньо кваліфікувала за ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. На місце відразу направилась слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 м. Ківерці.



З’ясувалося, що чоловік, котрий просив викликати поліцію, житель Ківерцівського району. Напередодні волинянин випивав разом із знайомими, після чого на автомобілі заявника Opel Vectra вони поїхали додому.



Дорогою між колегами виникла суперечка, і той вигнав заявника із транспортного засобу.



На обох правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх скерують до суду. Адміністративні матеріали, що неправдивого виклику поліції не складалися, оскільки до поліції телефонувала третя особа, яка не могла знати про достовірність інформації.



Загалом, за минулу добу поліція склала 190 протоколів за порушення правили безпеки дорожнього руху, та виявила 7 осіб, котрі керували транспортом у стані сп’яніння.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 січня, ввечері на лінію екстреного зв’язку 102 надійшло повідомлення від жителя Ківерцівського району, який розповів, що до нього звернувся незнайомець та попросив викликати поліцію.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Чоловік, зокрема, повідомив, що його побили, відібрали мобільний телефон, гроші та автомобіль. Дії невстановленої особи поліція попередньо кваліфікувала за ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. На місце відразу направилась слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 м. Ківерці.З’ясувалося, що чоловік, котрий просив викликати поліцію, житель Ківерцівського району. Напередодні волинянин випивав разом із знайомими, після чого на автомобілі заявника Opel Vectra вони поїхали додому.Дорогою між колегами виникла суперечка, і той вигнав заявника із транспортного засобу.На обох правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх скерують до суду. Адміністративні матеріали, що неправдивого виклику поліції не складалися, оскільки до поліції телефонувала третя особа, яка не могла знати про достовірність інформації.Загалом, за минулу добу поліція склала 190 протоколів за порушення правили безпеки дорожнього руху, та виявила 7 осіб, котрі керували транспортом у стані сп’яніння.

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