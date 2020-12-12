У Луцьку ботанічною пам’яткою замість Лесиного ясена буде дуб
Сьогодні, 13:13
У Лесиного ясена, якого повалив буревій, забрали статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня 2020 року. Біля цього дерева, за переказами, писала вірші Леся Українка.
Згодом на місці Лесиного ясена висадили нове дерево. Як розповіла тоді начальниця відділу екології Оксана Лисак, екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися. Тому на цьому місці вирішили висадити нове дерево – саджанець знайшли на одній з приватних земельних ділянок. Шестиметровий ясен мали знести, бо на тій території розпочалося будівництво.
Поблизу будинку Косачів на вулиці Кафедральній у Луцьку є інше старовікове дерево – дуб. Тож цьому дереву надали статус ботанічної пам’ятки природи.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня 2020 року. Біля цього дерева, за переказами, писала вірші Леся Українка.
Згодом на місці Лесиного ясена висадили нове дерево. Як розповіла тоді начальниця відділу екології Оксана Лисак, екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися. Тому на цьому місці вирішили висадити нове дерево – саджанець знайшли на одній з приватних земельних ділянок. Шестиметровий ясен мали знести, бо на тій території розпочалося будівництво.
Поблизу будинку Косачів на вулиці Кафедральній у Луцьку є інше старовікове дерево – дуб. Тож цьому дереву надали статус ботанічної пам’ятки природи.
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