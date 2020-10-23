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Атовець з Волині потребує допомоги на лікування

Атовець з Волині потребує допомоги на лікування
Допомоги потребує житель села Штунь на Любомльщині, родом з Вишнева, молодий батько, ветеран, атовець Ігор Сухецький.

Про це повідомляє "Район. Любомль".

Йому вже не раз приходилось боротися за своє здоров'я, сьогодні ж для повноцінного життя він потребує заміни двох кульшових суглобів, орієнтовна вартість заміни одного сягає 90 тисяч гривень.

"Всі, хто має можливість та бажання допомогти – приєднуйтесь, разом ми можемо зробити цей світ добрішим!" - зазначили у повідомленні.

Номер картки: 4149 4390 1421 6968.

Контактний телефон: 097-1730157 (дружина Наталія).

Атовець з Волині потребує допомоги на лікування

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Теги: Любомль, атовець, допомога, лікування
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