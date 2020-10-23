Атовець з Волині потребує допомоги на лікування

Ігор Сухецький.



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Йому вже не раз приходилось боротися за своє здоров'я, сьогодні ж для повноцінного життя він потребує заміни двох кульшових суглобів, орієнтовна вартість заміни одного сягає 90 тисяч гривень.



"Всі, хто має можливість та бажання допомогти – приєднуйтесь, разом ми можемо зробити цей світ добрішим!" - зазначили у повідомленні.



Номер картки: 4149 4390 1421 6968.



Контактний телефон: 097-1730157 (дружина Наталія).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Допомоги потребує житель села Штунь на Любомльщині, родом з Вишнева, молодий батько, ветеран, атовецьПро це повідомляє "Район. Любомль". Йому вже не раз приходилось боротися за своє здоров'я, сьогодні ж для повноцінного життя він потребує заміни двох кульшових суглобів, орієнтовна вартість заміни одного сягає 90 тисяч гривень."Всі, хто має можливість та бажання допомогти – приєднуйтесь, разом ми можемо зробити цей світ добрішим!" - зазначили у повідомленні.

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