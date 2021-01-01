Луцьк − в числі перших міст, де введуть електронну реєстрацію місця проживання

Незабаром органи місцевого самоврядування вестимуть реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби. Луцьк - в числі перших міст учасників проєкту «Реєстрація місця проживання громадян»Про це повідомляє міграційна служба Волинської області.Про те, які саме зміни передбачені утворенням Єдиного реєстру територіальних громад, новації у законодавстві України, розповідав працівникам міграційної служби Волині- керівник проєкту.Учасники навчання обговорили зміни, які внесено до постанови КМУ від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».Окрему увагу приділили центральній базі даних ДМС та взаємодії з базами органів реєстрації. Завдяки новій системі від громадян не вимагатимуть додаткових документів, адже всю інформацію видно буде в базі даних.Отже, з 1 квітня 2021 року новації, які передбачає цей проєкт, без сумніву покращать якість надання адміністративних послуг населенню.