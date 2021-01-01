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У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО

У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО
На залізничному переїзді в населеному пункті Хочішев (Любуське воєводство, Польща) вантажівка виїхала на рейси прямо перед потягом.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевох поліції, подія сталася у вівторок, 26 січня. За кермом TIR був 52-річний громадянин України.

Сила зіткнення була настільки великою, що елементи кабіни вантажівки та предмети з салону були розкидані в радіусі кільканадцяти метрів. На місце інциденту швидко прибули рятувальні служби. Водія тривалий час намагалися реанімувати, однак всі зусилля були марними. Чоловік помер від отриманих травм.

Пасажири та машиніст потягу сполученням “Зелена Гура - Гожув Великопольський” в аварії не постраждали. Механічних ушкоджень зазнав лише сам потяг. Причини та обставини, які призвели до трагедії наразі встановлює поліція.

У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО
У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО
У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО
У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО

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Теги: вантажівка, українець, Польща
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