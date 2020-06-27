Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від волинських медиків

На Волині з початку навчального року гострою респіраторною інфекцією COVID-19 перехворіло майже 400 учнів та понад 1 тисяча працівників шкіл.На сьогодні продовжують хворіти 8 учнів та 30 педагогів. За останню добу зареєстрували 3 випадки захворювання серед дітей та 4 серед педагогів, - інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.На самоізоляції перебувало понад 51 тисяча школярів та майже 7 тис. вчителів.Після довгого карантину в школах розпочалось навчання. Тож волинян закликають нагадати дітям про важливість частого миття рук, носіння маски у громадських місцях та дотримання фізичного дистанціювання за межами класу.Адже є чіткі прописані правила, коли нехтування протиепідемічними заходами можуть знову призвести до заборони відвідування шкіл.Маємо пам’ятати, що початок лютого – це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищенні епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення та перевищення рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи.Станом на сьогодні, показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення, що на 31,45% менше епідемічного порогу, розрахованого для України. В області інтенсивний показник захворюваності становить 359 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 8%) та нижчий від епідемічного порогу на 37%.- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;- часто провітрюйте приміщення;- часто мийте руки з милом;- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.