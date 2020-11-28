Чи повернуться студенти в гуртожиток волинського агротехнічного коледжу, який суд постановив закрити
Сьогодні, 15:36
Гуртожиток Володимир-Волинського агротехнічного коледжу рішенням суду мають закритий через відсутність пожежної сигналізації.
Про це розповів Суспільному директор коледжу Олександр Коновалюк.
Нині гуртожиток порожній, студенти мають повернуться до очного навчання 1 лютого. У гуртожитку прописано 160 учнів.
Закрити гуртожиток через відсутність протипожежної безпеки суд постановив ще у вересні 2020. Згодом коледж програв апеляцію у львівському суді. Нині мусять виконати рішення про закриття, - каже директор закладу.
Зі слів Олександра Коновалюка, пожежну сигналізацію у гуртожитку мали встановити торік за гроші державної субвенції, але не вдалося через пандемію.
На виконання рішення суду потрібно понад півмільйона гривень, - каже начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна. Оскільки немає затвердженого обласного бюджету, то виділити ці кошти не можуть.
Працює в гуртожитку 11 людей. Це - вахтери, вихователь, паспортистка, техпрацівник, сантехнік, будівельник, медсестра та комендант, розповідає вахтерка Людмила Стельмах. Жінка каже: як і решта колег, боїться втратити роботу.
Торік 70% освітніх закладів Волині встановили пожежну сигналізацію, на це витратили 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. В управлінні освіти області кажуть, усі прописані у гуртожитку студенти повернуться до своїх кімнатах. Освітяни напишуть гарантійного листа у виконавчу службу, що гроші на встановлення пожежної сигналізації будуть і тоді розпочнуться роботи з її встановлення.
Нагадаємо, Кабмін зобов’язав місцеві органи влади привести у відповідність стан протипожежного захисту в закладах освіти після пожежі в Одеському коледжі економіки, яка сталася 4 грудня 2019 року. Приміщення, які підлягають обладнанню пожежної сигналізації - це коридори, навчальні класи, лабораторії, спортзали, актові зали, - розповів головний інспектор управління ДСНС Волині Ігор Сидорук.
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Про це розповів Суспільному директор коледжу Олександр Коновалюк.
Нині гуртожиток порожній, студенти мають повернуться до очного навчання 1 лютого. У гуртожитку прописано 160 учнів.
Закрити гуртожиток через відсутність протипожежної безпеки суд постановив ще у вересні 2020. Згодом коледж програв апеляцію у львівському суді. Нині мусять виконати рішення про закриття, - каже директор закладу.
Зі слів Олександра Коновалюка, пожежну сигналізацію у гуртожитку мали встановити торік за гроші державної субвенції, але не вдалося через пандемію.
На виконання рішення суду потрібно понад півмільйона гривень, - каже начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна. Оскільки немає затвердженого обласного бюджету, то виділити ці кошти не можуть.
Працює в гуртожитку 11 людей. Це - вахтери, вихователь, паспортистка, техпрацівник, сантехнік, будівельник, медсестра та комендант, розповідає вахтерка Людмила Стельмах. Жінка каже: як і решта колег, боїться втратити роботу.
Торік 70% освітніх закладів Волині встановили пожежну сигналізацію, на це витратили 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. В управлінні освіти області кажуть, усі прописані у гуртожитку студенти повернуться до своїх кімнатах. Освітяни напишуть гарантійного листа у виконавчу службу, що гроші на встановлення пожежної сигналізації будуть і тоді розпочнуться роботи з її встановлення.
Нагадаємо, Кабмін зобов’язав місцеві органи влади привести у відповідність стан протипожежного захисту в закладах освіти після пожежі в Одеському коледжі економіки, яка сталася 4 грудня 2019 року. Приміщення, які підлягають обладнанню пожежної сигналізації - це коридори, навчальні класи, лабораторії, спортзали, актові зали, - розповів головний інспектор управління ДСНС Волині Ігор Сидорук.
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