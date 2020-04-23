Заробітчани, які повернуться до України, зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, – Шмигаль





Про це 27 січня у Telegram написав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише



"Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на власну справу. Таку законодавчу ініціативу підтримали на засіданні уряду та пропонуємо на розгляд Верховній Раді. Документ передбачає, що людина, яка повернулася до України й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.



Водночас однією з головних умов є те, що людина має інвестувати й власні кошти у сумі не меншій, ніж та, що видала держава.



"Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців. Це розумна політика, яка спрямована на те, аби українці розвивали власну економіку та країну", — резюмував Шмигаль.



Нагадаємо, за офіційними даними, у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше, велика частина з них — українці.

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