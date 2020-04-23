вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заробітчани, які повернуться до України, зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, – Шмигаль

Заробітчани, які повернуться до України, зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, – Шмигаль
Заробітчани, які повернуться до України, можуть отримати гроші від держави на відкриття власної справи. Така підтримка передбачає до 150 тисяч гривень.

Про це 27 січня у Telegram написав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише ТСН.

"Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на власну справу. Таку законодавчу ініціативу підтримали на засіданні уряду та пропонуємо на розгляд Верховній Раді. Документ передбачає, що людина, яка повернулася до України й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Водночас однією з головних умов є те, що людина має інвестувати й власні кошти у сумі не меншій, ніж та, що видала держава.

"Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців. Це розумна політика, яка спрямована на те, аби українці розвивали власну економіку та країну", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, за офіційними даними, у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше, велика частина з них — українці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заробітчани, гроші, власна справа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як то кажуть: "Ласкаво просимо!".
Олігархи-феодали не можуть дати кріпакам гідну зарплату, то дадуть 150 000 гривень.
Відповісти
а де ж Ваші кредити 5 7 9% щось мало хто скористався!!!
Відповісти
Брехуняки! І тут народ надурять. А пам'ятаєте, як влада говорила на початку карантину коли людей за свій рахунок у відпустки виганяли з підприємств, що на субсидію і т.д. це не вплине. Отак. Тепер моя сім'я субсидії немає, соц. допомоги немає, бо чоловік три місяці був за свій рахунок вимушено. Що мені робити зараз? А я в декреті з дитиною!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина вдома знайшли ящик із марихуаною
Сьогодні, 16:57
У місті на Волині чоловік хотів викинутись з вікна
Сьогодні, 16:30
Заробітчани, які повернуться до України, зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, – Шмигаль
Сьогодні, 16:17
Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від волинських медиків
Сьогодні, 16:01
Чи повернуться студенти в гуртожиток волинського агротехнічного коледжу, який суд постановив закрити
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Заробітчани переказали в Україну рекордну суму Заробітчани переказали в Україну рекордну суму
23 квітень, 2020, 01:22
Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани
28 грудень, 2019, 03:15
Заробітчани переказали до України майже 10 мільярдів доларів Заробітчани переказали до України майже 10 мільярдів доларів
13 грудень, 2019, 00:16
Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей
05 жовтень, 2019, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медик назвав топ популярних продуктів, їсти які небезпечно для здоров'я
Сьогодні, 17:33
 0
Вже цьогоріч українці зможуть взяти іпотеку під 7%: уряд затвердив механізм
Сьогодні, 17:09
 0
У волинянина вдома знайшли ящик із марихуаною
Сьогодні, 16:57
 0
У місті на Волині чоловік хотів викинутись з вікна
Сьогодні, 16:30
 0
Заробітчани, які повернуться до України, зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, – Шмигаль
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8