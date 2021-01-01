вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кучугурах снігу: показали зимове тренування футболістів «Волині». ФОТО, ВІДЕО

У кучугурах снігу: показали зимове тренування футболістів «Волині». ФОТО, ВІДЕО
Футболісти луцької "Волині", незважаючи на зміну погодних умов, продовжують підготовку до відновлення чемпіонату.

Фотозвіт з тренування опублікували на сторінці клубу в соцмережах.

"Засніжене поле бази в Дачному значно додало емоцій вчорашньому тренуванню і змусило багатьох гравців згадати як потрібно грати в кучугурах снігу, адже завершилося все невеличкою двосторонкою «жовтих» проти "оранжевих", - йдеться у дописі до фото.



Також пресслужба футбольного клубу оприлюднила відео тренування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Команда лузерів
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили кількість інфікованих коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:53
У кучугурах снігу: показали зимове тренування футболістів «Волині». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Сьогодні, 07:35
Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником
Сьогодні, 06:31
У вольєрах волинського лісництва вирощують кабанів, оленів і фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Гравець «Волині» підсилив футбольний клуб з Туреччини Гравець «Волині» підсилив футбольний клуб з Туреччини
27 січень, 21:55
Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини
25 січень, 22:21
Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925» Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925»
23 січень, 02:16
У «Волинь» повернувся іранський легіонер. ВІДЕО У «Волинь» повернувся іранський легіонер. ВІДЕО
22 січень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили кількість інфікованих коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:53
 0
У кучугурах снігу: показали зимове тренування футболістів «Волині». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Сьогодні, 07:35
 0
Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником
Сьогодні, 06:31
 0
У вольєрах волинського лісництва вирощують кабанів, оленів і фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8