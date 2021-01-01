У кучугурах снігу: показали зимове тренування футболістів «Волині». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Футболісти луцької "Волині", незважаючи на зміну погодних умов, продовжують підготовку до відновлення чемпіонату.
Фотозвіт з тренування опублікували на сторінці клубу в соцмережах.
"Засніжене поле бази в Дачному значно додало емоцій вчорашньому тренуванню і змусило багатьох гравців згадати як потрібно грати в кучугурах снігу, адже завершилося все невеличкою двосторонкою «жовтих» проти "оранжевих", - йдеться у дописі до фото.
Також пресслужба футбольного клубу оприлюднила відео тренування.
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Фотозвіт з тренування опублікували на сторінці клубу в соцмережах.
"Засніжене поле бази в Дачному значно додало емоцій вчорашньому тренуванню і змусило багатьох гравців згадати як потрібно грати в кучугурах снігу, адже завершилося все невеличкою двосторонкою «жовтих» проти "оранжевих", - йдеться у дописі до фото.
Також пресслужба футбольного клубу оприлюднила відео тренування.
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