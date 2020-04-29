Вже цьогоріч українці зможуть взяти іпотеку під 7%: уряд затвердив механізм

Українці матимуть можливість отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва вже у 2021 році.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем’єр-міністр"Президент Українипоставив уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%", - написав Шмигаль.Що пропонує уряд для доступної іпотеки:- іпотечна ставка – 7%;- максимальний термін іпотеки – 20 років;- мінімальний перший внесок — 15% вартості житла;- програма запрацює в межах «5-7-9».«Запуск доступного іпотечного кредитування — це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу», - наголосив глава уряду.