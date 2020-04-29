Вже цьогоріч українці зможуть взяти іпотеку під 7%: уряд затвердив механізм
Сьогодні, 17:09
Українці матимуть можливість отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва вже у 2021 році.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%", - написав Шмигаль.
Що пропонує уряд для доступної іпотеки:
- іпотечна ставка – 7%;
- максимальний термін іпотеки – 20 років;
- мінімальний перший внесок — 15% вартості житла;
- програма запрацює в межах «5-7-9».
«Запуск доступного іпотечного кредитування — це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу», - наголосив глава уряду.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%", - написав Шмигаль.
Що пропонує уряд для доступної іпотеки:
- іпотечна ставка – 7%;
- максимальний термін іпотеки – 20 років;
- мінімальний перший внесок — 15% вартості житла;
- програма запрацює в межах «5-7-9».
«Запуск доступного іпотечного кредитування — це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу», - наголосив глава уряду.
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