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Вже цьогоріч українці зможуть взяти іпотеку під 7%: уряд затвердив механізм

Вже цьогоріч українці зможуть взяти іпотеку під 7%: уряд затвердив механізм
Українці матимуть можливість отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва вже у 2021 році.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%", - написав Шмигаль.

Що пропонує уряд для доступної іпотеки:

- іпотечна ставка – 7%;
- максимальний термін іпотеки – 20 років;
- мінімальний перший внесок — 15% вартості житла;
- програма запрацює в межах «5-7-9».

«Запуск доступного іпотечного кредитування — це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу», - наголосив глава уряду.


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Теги: іпотеки, Денис Шмигаль, уряд
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