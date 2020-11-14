У вольєрах волинського лісництва вирощують кабанів, оленів і фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
У вольєрах ДП «ЛМГ «Звірівське» мешкають олені, лані та дикі кабани. Тут зробили акцент на вольєрне господарство.
Родзинкою є фазанарій. За останні роки на волю тут випустили більше 2000 птахів, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Відновлюють і популяцію диких кабанів, кількість яких знизилися через африканську чуму.
Для оленів минулий рік теж був важким. Через пастерельоз загинули багато тварин. Лише після цього річного обліку буде відомо, наскільки суттєвими стали втрати.
У холодну пору лісівники підгодовують звірів щоденно. Сіно, кормові віники, зернові, овочі – все це заготовляють самі. Взимку годівнички мають бути наповнені завжди.
Тварини добре знають місця підгодівлі. На підгодівельних майданчиках безліч слідів.
Оленів у «Звірівському» можна запросто побачити під час прогулянки у лісі.
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Родзинкою є фазанарій. За останні роки на волю тут випустили більше 2000 птахів, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Відновлюють і популяцію диких кабанів, кількість яких знизилися через африканську чуму.
Для оленів минулий рік теж був важким. Через пастерельоз загинули багато тварин. Лише після цього річного обліку буде відомо, наскільки суттєвими стали втрати.
У холодну пору лісівники підгодовують звірів щоденно. Сіно, кормові віники, зернові, овочі – все це заготовляють самі. Взимку годівнички мають бути наповнені завжди.
Тварини добре знають місця підгодівлі. На підгодівельних майданчиках безліч слідів.
Оленів у «Звірівському» можна запросто побачити під час прогулянки у лісі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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