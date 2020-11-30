Медик назвав топ популярних продуктів, їсти які небезпечно для здоров'я

Тарас Жиравецький. Також медик перелічив топ продуктів, їсти які небезпечно для життя.



Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає



"Що я не рекомендую їсти своїм пацієнтам? Перш за все я не рекомендую їсти м'ясо дикої свині (кабана). Існує дуже великий ризик зараження паразитозом, який може руйнувати наші м‘язи - трихінельозом. Лікування паразитозу є ефективним, але проблемою є встановлення діагнозу, деколи пацієнти роками не знають причини погіршення свого загального стану і мандрують від лікаря до лікаря, а встановлення діагнозу є не завжди простим...", - розповів лікар на своїй сторінці у Facebook.



Також медик не рекомендує їсти суші з сирої риби і сиру рибу також, через можливість зараження опісторхозом та анізакідозом.



"Ці паразити теж маскуються і їх важко виявити, а симптомів розбалансування роботи організму безліч. Переважно це проблеми з травленням, поява поліпів у жовчевому міхурі, дерматити, випадіння волосся, у аналізах підняття прямого і загального білірубіну, базофілія, еозинофілія", - зазначає лікар.



За словами медика, прошутто та хамон також попадають під заборону.



"Чому саме вони? Бо зараження бактерією, яка називається ієрсінія ентероколітіка найчастіше відбувається через вживання свинини, особливо термічно не приготованої. Бактерія дуже підступна і може заселяти ваш тонкий та товстий кишківник і порушувати ваш мікробіом, а паралельно через аутоімунний механізм призводити до мастопатії, артриту, увеїту, тиреоїдиту", - наголошує Тарас Жиравецький.



Лікар пояснив, чому хот-дог та непастеризоване молоко теж можуть бути небезпечними.



"Ще одна бактерія чатує на нас у випадку вживання хот-догів та непастеризованого молока, а також немитих овочів - лістерія моноцитогенез. Бактерія може викликати запалення шлунку та кишківника, але у тих, у кого є знижений імунітет, може уражати центральну нервову систему і, до речі, цією ж бактерією вас може заразити кліщ під час укусу (не плутати з борелією). Саме ця бактерія часто пов‘язана з впливом на плід у вагітних жінок та передчасними пологами", - каже лікар.



Для любителів свіжих салатів є теж сумна новина, зазначає фахівець.



"Аскаридоз найчастіше саме так потрапляє у наш організм, тому салати потрібно максимально ретельно мити, а також рекомендую кожні пів року проводити тест на виявлення аскарид за допомогою аналізу крові. З практики такий тест є досить інформативним. Також непрямою ознакою наявності паразитозів в нашому організмі є збільшення кількості еозинофілів у загальному аналізі крові", - зазаначає лікар.



Якщо у вас з'явились скарги на сонливість, значна сухість шкіри, непереносимість сильних запахів, запаморочення, постійна втома, чергування закрепів та діареї, метеоризм - варто звернутися до лікарів для того, щоб пройти комплексне обстеження та отримати коректне лікування у разі потреби, підсумовує Тарас Жиравецький.



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