Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги





Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Нагадаємо, уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів. Уже зранку мер міста анонсував про



Директору департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколі Осіюку зменшили розмір преміювання на 40% від встановленого за січень 2021 року.



Позбавили премії повністю виконувача обов'язків директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства “Луцькспецкомунтранс” Володимира Марценюка за січень 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зняли премії з двох посадовців через неякісне прибирання доріг у снігопад.Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського головиНагадаємо, уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів. Уже зранку мер міста анонсував про позбавлення премій двох посадовців Директору департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радизменшили розмір преміювання на 40% від встановленого за січень 2021 року.Позбавили премії повністю виконувача обов'язків директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства “Луцькспецкомунтранс”за січень 2021 року.

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