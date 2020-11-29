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Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги

Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги
У Луцьку зняли премії з двох посадовців через неякісне прибирання доріг у снігопад.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Нагадаємо, уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів. Уже зранку мер міста анонсував про позбавлення премій двох посадовців.

Директору департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколі Осіюку зменшили розмір преміювання на 40% від встановленого за січень 2021 року.

Позбавили премії повністю виконувача обов'язків директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства “Луцькспецкомунтранс” Володимира Марценюка за січень 2021 року.

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Теги: премії, посадовці, Луцьк, сніг
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Коментарі 2
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Молодець, Поліщук. Якщо не взяти їх за я...ця, то толку не буде.
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Собі прищавий 14-відсотковий паличний хлопчик на побугеньках тут же накрутив нову надбавку... Наголосували, блд!
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