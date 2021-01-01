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Волинянка відзначила 95-й день народження

Волинянка відзначила 95-й день народження
Нещодавно 95-ту річницю від дня народження відзначила учасник Другої світової війни, голова Голобського селищного осередку Ковельської районної організації ветеранів України, ветеран праці, заслужений працівник торгівлі Марія Федорівна Янко.

Про це повідомляють на сайті Ковельської районної ради.

У своєму вітанні голова районної ради В'ячеслав Шворак побажав ювілярці міцного здоров'я, довгих літ щасливого та мирного життя, любові та підтримки рідних, близьких, невичерпної енергії. Нехай все зроблене вами з душею та натхненням повертається до Вас сторицею.

Разом з тим керівники районної влади вручили Подяку голови районної ради та райдержадміністрації, подарунок і квіти.

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Теги: Ковельський район, річниця, день народження, свято
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