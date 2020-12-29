Екскерівнику підприємства, який незаконно вирубував дерева у нацпарку на Волині, повідомили про підозру. ВІДЕО

Волинські слідчі повідомили про підозру підприємцеві щодо незаконної порубки лісу в Національному парку «Цуманська пуща».Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Чоловік, будучи керівником підприємства, за відсутності спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, скоїв незаконну порубку 184 дерев різних порід поблизу села Клепачів Ківерцівського району, чим заподіяв збитків на понад 600 тис. грн.Незаконну порубку дерев здійснювали у Національному природному парку «Цуманська пуща». Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що в рамках цього кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків,За процесуального керівництва прокуратури слідчі, в порядку, визначеному КПК України, повідомили підприємцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України: йдеться про незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки. У цьому випадку завдані матеріальні збитки у 60 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі. Триває слідство.