У Луцьку на Соборності п'яний водій спричинив аварію

У Луцьку на проспекті Соборності трапилася ДТП за участю двох автомобілів.Повідомлення про аварію патрульним надійшло вчора, 26 січня, близько 18-ї години, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що 55-річний водій Opel Combo не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz.Під час спілкування із водієм Opel Combo патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на стан сп’яніння у лікаря. Результат — 1,69 проміле, що у 8 разів перевищував допустиму норму.На керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та вилучили посвідчення водія.