Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.



У Луцьку на завтра, 28 січня, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 0-2º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 28 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.У Луцьку на завтра, 28 січня, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 0-2º морозу.

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