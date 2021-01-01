вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня
У Волинській області завтра, 28 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

У Луцьку на завтра, 28 січня, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 0-2º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня
Сьогодні, 20:00
Волинянка відзначила 95-й день народження
Сьогодні, 19:39
«За 5 хвилин жінка може втратити 1,5 літра крові»: луцький лікар розповів, чим небезпечні пологи вдома
Сьогодні, 19:15
Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 28 січня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Соборності п'яний водій спричинив аварію
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 січня
26 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня
25 січень, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня
22 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 січня Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 січня
21 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянка відзначила 95-й день народження
Сьогодні, 19:39
 0
«За 5 хвилин жінка може втратити 1,5 літра крові»: луцький лікар розповів, чим небезпечні пологи вдома
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 28 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на Соборності п'яний водій спричинив аварію
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8