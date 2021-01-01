Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 28 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.
У Луцьку на завтра, 28 січня, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 0-2º морозу.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.
У Луцьку на завтра, 28 січня, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 0-2º морозу.
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