Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником





Про це йдеться на



Вихованець школи хмельницького «Поділля» Андрій Кирлик досить довго шукав в Україні по-справжньому «свій» клуб, яким з 2003 по 2008 роки в його кар’єрі став «Чорноморець». За «моряків» майбутній священик провів більше сотні поєдинків, але в 33 роки вирішив попрощатися з футболом, ставши священнослужителем Української Православної Церкви.



У березні 2009-го Андрій Кирлик був рукоположений в сан диякона, того ж року – в сан священника. До сьогоднішнього дня священик є настоятелем храму на одеських Черемушках на честь ікони Пресвятої Богородиці «Призри на смирення».



Ще під час перебування футболістом Андрій був студентом Одеської духовної семінарії.



"Під час богослужіння митрополит Агафангел висвятив на священика диякона Іоанна Римаря, а в диякона - випускника ОДС Андрія Кирлика. До речі, в минулому Андрій був одним з відомих гравців футбольного клубу «Чорноморець». Дуже відрадно, що людина досягла слави в світі, виявив бажання присвятити себе служінню Господу і його Святої Церкви", – повідомлялось на сайті Одеської єпархії в березні 2009 року.



Священик виступав в командах: «Поділля» (Хмельницький), «Металіст» (Харків), ФК «Бориспіль», «Таврія» (Херсон), «Кремінь» (Кременчуг), «Нива» (Тернопіль), “Арсенал» (Київ), «Борисфен» (Бориспіль), «Чорноморець» (Одеса).



Під час сезону 2005-2006 разом із одеським "Чорноморцем" став бронзовим призером чемпіонату України.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній гравець футбольного клубу "Чорноморець" Андрій Кирлик після закінчення футбольної кар'єри став православним священником.Про це йдеться на сайті Віннницької єпархії УПЦ.Вихованець школи хмельницького «Поділля» Андрій Кирлик досить довго шукав в Україні по-справжньому «свій» клуб, яким з 2003 по 2008 роки в його кар’єрі став «Чорноморець». За «моряків» майбутній священик провів більше сотні поєдинків, але в 33 роки вирішив попрощатися з футболом, ставши священнослужителем Української Православної Церкви.У березні 2009-го Андрій Кирлик був рукоположений в сан диякона, того ж року – в сан священника. До сьогоднішнього дня священик є настоятелем храму на одеських Черемушках на честь ікони Пресвятої Богородиці «Призри на смирення».Ще під час перебування футболістом Андрій був студентом Одеської духовної семінарії."Під час богослужіння митрополит Агафангел висвятив на священика диякона Іоанна Римаря, а в диякона - випускника ОДС Андрія Кирлика. До речі, в минулому Андрій був одним з відомих гравців футбольного клубу «Чорноморець». Дуже відрадно, що людина досягла слави в світі, виявив бажання присвятити себе служінню Господу і його Святої Церкви", – повідомлялось на сайті Одеської єпархії в березні 2009 року.Священик виступав в командах: «Поділля» (Хмельницький), «Металіст» (Харків), ФК «Бориспіль», «Таврія» (Херсон), «Кремінь» (Кременчуг), «Нива» (Тернопіль), “Арсенал» (Київ), «Борисфен» (Бориспіль), «Чорноморець» (Одеса).Під час сезону 2005-2006 разом із одеським "Чорноморцем" став бронзовим призером чемпіонату України.Нагадаємо, влітку відомий пластичний хірург з Волині, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, член президії всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургів Ростислав Валіхновський також став священником

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію