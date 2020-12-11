вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська бібліотека отримала нову літературу від Українського інституту книги. ФОТО

Волинська бібліотека отримала нову літературу від Українського інституту книги. ФОТО
Горохівська спеціалізована дитяча бібліотека оновила асортимент завдяки подарункам Українського інституту книги.

Про це йдеться на сторінці бібліотеки у фейсбуці.

"У новий рік з новими прекрасними подарунками. Неймовірно щасливі та безмежно вдячні Українському інституту книги за чудові книги, що поповнюють стелажні полиці нашої книгозбірні. Спеціальні наліпки зеленого кольору привернуть вашу увагу саме до цих книг. Бажаємо вам гарно провести час з улюбленою книгою", - повідомляють читачам у дописі на сторінці бібліотеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бібліотека, Волинь, Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська бібліотека отримала нову літературу від Українського інституту книги. ФОТО
Сьогодні, 02:15
У Вінниці з вікна гуртожитку випав 18-річний студент
Сьогодні, 01:13
Українські хакери атакували банки ЄС та США
Сьогодні, 00:15
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові доріжки і тротуари хочуть посипати кавовою гущею
27 січень, 23:34
Схожі новини
Волинське новорічне місто показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Волинське новорічне місто показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
03 січень, 16:42
Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО
11 грудень, 2020, 09:40
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
27 жовтень, 2020, 10:10
У місті на Волині палав приватний житловий будинок У місті на Волині палав приватний житловий будинок
29 серпень, 2020, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська бібліотека отримала нову літературу від Українського інституту книги. ФОТО
Сьогодні, 02:15
 0
У Вінниці з вікна гуртожитку випав 18-річний студент
Сьогодні, 01:13
 0
Українські хакери атакували банки ЄС та США
Сьогодні, 00:15
 0
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові доріжки і тротуари хочуть посипати кавовою гущею
27 січень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8