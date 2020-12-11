Волинська бібліотека отримала нову літературу від Українського інституту книги. ФОТО
Сьогодні, 02:15
Горохівська спеціалізована дитяча бібліотека оновила асортимент завдяки подарункам Українського інституту книги.
Про це йдеться на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
"У новий рік з новими прекрасними подарунками. Неймовірно щасливі та безмежно вдячні Українському інституту книги за чудові книги, що поповнюють стелажні полиці нашої книгозбірні. Спеціальні наліпки зеленого кольору привернуть вашу увагу саме до цих книг. Бажаємо вам гарно провести час з улюбленою книгою", - повідомляють читачам у дописі на сторінці бібліотеки.
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Про це йдеться на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
"У новий рік з новими прекрасними подарунками. Неймовірно щасливі та безмежно вдячні Українському інституту книги за чудові книги, що поповнюють стелажні полиці нашої книгозбірні. Спеціальні наліпки зеленого кольору привернуть вашу увагу саме до цих книг. Бажаємо вам гарно провести час з улюбленою книгою", - повідомляють читачам у дописі на сторінці бібліотеки.
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