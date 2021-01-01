На Волині в ізоляторі повісився підозрюваний у педофілії чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 21:15
У Ковелі в ізоляторі тимчасового тримання покінчив життя самогубством підозрюваний у зґвалтуванні дитини.
Інцидент стався минулої ночі. Про це повідомляє «Вісник+К», посилаючись на власні джерела.
Чоловік перебував в одиночній камері. Сюди його помістили на час слідства у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої.
Обставини самогубства з’ясовуватиме слідство. На місці події працювали працівники прокуратури та ДБР.
Інше джерело підтвердило, що чоловік підозрювався у зґвалтуванні своєї падчерки на Камінь-Каширщині.
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Інцидент стався минулої ночі. Про це повідомляє «Вісник+К», посилаючись на власні джерела.
Чоловік перебував в одиночній камері. Сюди його помістили на час слідства у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої.
Обставини самогубства з’ясовуватиме слідство. На місці події працювали працівники прокуратури та ДБР.
Інше джерело підтвердило, що чоловік підозрювався у зґвалтуванні своєї падчерки на Камінь-Каширщині.
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Коментарі 1
Туди йому і дорога...
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