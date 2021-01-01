На Волині в ізоляторі повісився підозрюваний у педофілії чоловік, – ЗМІ





Інцидент стався минулої ночі. Про це повідомляє



Чоловік перебував в одиночній камері. Сюди його помістили на час слідства у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої.



Обставини самогубства з’ясовуватиме слідство. На місці події працювали працівники прокуратури та ДБР.



Інше джерело підтвердило, що чоловік підозрювався у зґвалтуванні своєї падчерки на Камінь-Каширщині.

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