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На Волині в ізоляторі повісився підозрюваний у педофілії чоловік, – ЗМІ

На Волині в ізоляторі повісився підозрюваний у педофілії чоловік, – ЗМІ
У Ковелі в ізоляторі тимчасового тримання покінчив життя самогубством підозрюваний у зґвалтуванні дитини.

Інцидент стався минулої ночі. Про це повідомляє «Вісник+К», посилаючись на власні джерела.

Чоловік перебував в одиночній камері. Сюди його помістили на час слідства у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої.

Обставини самогубства з’ясовуватиме слідство. На місці події працювали працівники прокуратури та ДБР.

Інше джерело підтвердило, що чоловік підозрювався у зґвалтуванні своєї падчерки на Камінь-Каширщині.

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Теги: Волинь, смерть
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